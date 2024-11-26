المعكرونة البني.. هل تساعد حقًا على فقدان الوزن؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتقد بعض الأشخاص أن تناول المكرونة البني يمكن أن يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن، مما يدفعهم لتناول كميات كبيرة منها دون إدراك أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية. من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب المختص قبل اتباع أي نظام غذائي.

هل المكرونة البني تساعد في تقليل الوزن؟ تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المكرونة البني قد يسهم في فقدان الوزن من خلال عدة طرق، ومنها:

زيادة الشعور بالشبع تحتوي المكرونة البني على نسبة عالية من الألياف مقارنة بالمكرونة البيضاء، ما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة المستمرة في تناول الطعام. هذا يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي يساهم في فقدان الوزن.

تحسين الهضم تساهم الألياف الموجودة في المكرونة البني في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. إلا أنه من الأفضل تجنب الإفراط في تناولها لتفادي أي مشاكل هضمية محتملة.

تنظيم مستويات سكر الدم تحتوي المكرونة البني على كربوهيدرات معقدة، التي يتم هضمها ببطء، ما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

تعزيز الصحة العامة المكرونة البني غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم العامة وتقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض.