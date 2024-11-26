المعكرونة البني.. هل تساعد حقًا على فقدان الوزن؟

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- Khaberni) خبرني - يعتقد بعض الأشخاص أن تناول المكرونة البني يمكن أن يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن، مما يدفعهم لتناول كميات كبيرة منها دون إدراك أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية. من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب المختص قبل اتباع أي نظام غذائي.
هل المكرونة البني تساعد في تقليل الوزن؟ تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المكرونة البني قد يسهم في فقدان الوزن من خلال عدة طرق، ومنها:
زيادة الشعور بالشبع تحتوي المكرونة البني على نسبة عالية من الألياف مقارنة بالمكرونة البيضاء، ما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة المستمرة في تناول الطعام. هذا يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي يساهم في فقدان الوزن.
تحسين الهضم تساهم الألياف الموجودة في المكرونة البني في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. إلا أنه من الأفضل تجنب الإفراط في تناولها لتفادي أي مشاكل هضمية محتملة.
تنظيم مستويات سكر الدم تحتوي المكرونة البني على كربوهيدرات معقدة، التي يتم هضمها ببطء، ما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.
تعزيز الصحة العامة المكرونة البني غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم العامة وتقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض.
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