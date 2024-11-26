Tuesday, 26 November 2024 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعكرونة البني.. هل تساعد حقًا على فقدان الوزن؟

11/26/2024 3:11:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعتقد بعض الأشخاص أن تناول المكرونة البني يمكن أن يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن، مما يدفعهم لتناول كميات كبيرة منها دون إدراك أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية. من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب المختص قبل اتباع أي نظام غذائي.

هل المكرونة البني تساعد في تقليل الوزن؟ تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المكرونة البني قد يسهم في فقدان الوزن من خلال عدة طرق، ومنها:

زيادة الشعور بالشبع تحتوي المكرونة البني على نسبة عالية من الألياف مقارنة بالمكرونة البيضاء، ما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة المستمرة في تناول الطعام. هذا يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي يساهم في فقدان الوزن.

تحسين الهضم تساهم الألياف الموجودة في المكرونة البني في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. إلا أنه من الأفضل تجنب الإفراط في تناولها لتفادي أي مشاكل هضمية محتملة.

تنظيم مستويات سكر الدم تحتوي المكرونة البني على كربوهيدرات معقدة، التي يتم هضمها ببطء، ما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

تعزيز الصحة العامة المكرونة البني غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم العامة وتقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض.

MENAFN26112024000151011027ID1108929269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث