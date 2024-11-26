رئيس الوزراء الفرنسي: سنطبق التزاماتنا إزاء مذكرة اعتقال نتنياهو بموجب القانون الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 26 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الثلاثاء أن بلاده "ستطبق التزاماتها" بموجب القانون الدولي بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بارنييه خلال جلسة بالجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) إن فرنسا "ستطبق بصرامة" الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو
ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل مستقل.. ولا يتعين علينا التعليق على هذا القرار".
كانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت يوم الجمعة الماضي إنها أحيطت علما بأمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يواف غالانت وشددت على التزامها بدعم العدالة الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة في قرار يلزم 124 دولة عضو بالمحكمة اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN26112024000071011013ID1108929077
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