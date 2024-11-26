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رئيس الوزراء الفرنسي: سنطبق التزاماتنا إزاء مذكرة اعتقال نتنياهو بموجب القانون الدولي

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الثلاثاء أن بلاده "ستطبق التزاماتها" بموجب القانون الدولي بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بارنييه خلال جلسة بالجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) إن فرنسا "ستطبق بصرامة" الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل مستقل.. ولا يتعين علينا التعليق على هذا القرار".
كانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت يوم الجمعة الماضي إنها أحيطت علما بأمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يواف غالانت وشددت على التزامها بدعم العدالة الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة في قرار يلزم 124 دولة عضو بالمحكمة اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها. (النهاية)

م ع / م م ج




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