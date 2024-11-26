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مجموعة السبع تعرب عن القلق من تصاعد العنف في الشرق الأوسط

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 11 (كونا) -- أعربت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) اليوم الثلاثاء عن قلقها من تصاعد العنف في الشرق الأوسط الذي يهدد الاستقرار ويضر بالمدنيين مؤكدة العمل لتجنب التصعيد الاوسع.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية المجموعة برئاسة إيطاليا التي انطلقت مساء امس الاثنين في مدينة (فيوجي) الايطالية.
وشددت المجموعة على أهمية تنفيذ اتفاق ايقاف اطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية مع التأكيد على حل الدولتين كسبيل للسلام معربة عن القلق من تصعيد العنف على الحدود اللبنانية.
واضاف البيان "نحن قلقون من التصعيد على طول الخط الأزرق وما بعده ونعبر عن قلقنا العميق من العدد المرتفع جدا للقتلى المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية".
وأعربت عن قلقها إزاء العدد المتزايد للنازحين داخليا في لبنان مشددة على اهمية السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم بأمان.
واكدت المجموعة دعم المفاوضات الجارية من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ القرار رقم (1701) لمجلس الأمن الدولي مرحبة بالجهود المبذولة في هذا الصدد. (النهاية)

م ع / م ع ح ع




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