مجموعة السبع تعرب عن القلق من تصاعد العنف في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 26 - 11 (كونا) -- أعربت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) اليوم الثلاثاء عن قلقها من تصاعد العنف في الشرق الأوسط الذي يهدد الاستقرار ويضر بالمدنيين مؤكدة العمل لتجنب التصعيد الاوسع.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية المجموعة برئاسة إيطاليا التي انطلقت مساء امس الاثنين في مدينة (فيوجي) الايطالية.
وشددت المجموعة على أهمية تنفيذ اتفاق ايقاف اطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية مع التأكيد على حل الدولتين كسبيل للسلام معربة عن القلق من تصعيد العنف على الحدود اللبنانية.
واضاف البيان "نحن قلقون من التصعيد على طول الخط الأزرق وما بعده ونعبر عن قلقنا العميق من العدد المرتفع جدا للقتلى المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية".
وأعربت عن قلقها إزاء العدد المتزايد للنازحين داخليا في لبنان مشددة على اهمية السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم بأمان.
واكدت المجموعة دعم المفاوضات الجارية من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ القرار رقم (1701) لمجلس الأمن الدولي مرحبة بالجهود المبذولة في هذا الصدد. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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