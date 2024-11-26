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الناتو يؤكد دعمه لأوكرانيا بعد هجوم روسيا على (دنيبرو)

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 11 (كونا) -- جدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء تعهده بمواصلة دعم أوكرانيا وذلك عقب استهداف روسيا مدينة (دنيبرو) الأوكرانية بصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى الأسبوع الماضي.
وأكد الحلف في بيان أصدره عقب اجتماع مجلس الناتو-أوكرانيا في بروكسل أن الحلفاء أعربوا عن دعمهم المستمر لأوكرانيا واصفا الهجوم على (دنيبرو) بأنه "محاولة أخرى من روسيا لإرهاب السكان المدنيين وترهيب من يدعمون أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي غير القانوني وغير المبرر".
وخلال الاجتماع الذي ترأسه نائب الأمين العام المؤقت لحلف الناتو بوريس روج استمع سفراء الدول الأعضاء إلى إحاطة قدمها كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين حول تطورات الحرب خاصة هذا الهجوم الأخير.
وفي السياق ذاته أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الصاروخي جاء ردا على استخدام أوكرانيا لأسلحة أمريكية وبريطانية لضرب الأراضي الروسية محذرا من أن موسكو تعتبر نفسها "محقة" في استهداف المنشآت العسكرية في الدول التي تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها ضد روسيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف الهجوم بأنه "موجة جديدة من الجنون الروسي" على حد وصفه مناشدا الدول الحليفة تمكين أوكرانيا من الحصول على أنظمة دفاع جوي محدثة لمواجهة التهديد المتصاعد.
ويعد مجلس الناتو-أوكرانيا بمثابة منتدى للتشاور بين الحلف وأوكرانيا بشأن القضايا الأمنية في ظل الحرب الروسية.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس الناتو-أوكرانيا ضمن اجتماع وزراء خارجية الناتو يومي 3 و 4 ديسمبر المقبل. (النهاية)

أ ر ن / ح م ف




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