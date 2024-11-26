الناتو يؤكد دعمه لأوكرانيا بعد هجوم روسيا على (دنيبرو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 26 - 11 (كونا) -- جدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء تعهده بمواصلة دعم أوكرانيا وذلك عقب استهداف روسيا مدينة (دنيبرو) الأوكرانية بصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى الأسبوع الماضي.
وأكد الحلف في بيان أصدره عقب اجتماع مجلس الناتو-أوكرانيا في بروكسل أن الحلفاء أعربوا عن دعمهم المستمر لأوكرانيا واصفا الهجوم على (دنيبرو) بأنه "محاولة أخرى من روسيا لإرهاب السكان المدنيين وترهيب من يدعمون أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي غير القانوني وغير المبرر".
وخلال الاجتماع الذي ترأسه نائب الأمين العام المؤقت لحلف الناتو
بوريس روج استمع سفراء الدول الأعضاء إلى إحاطة قدمها كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين حول تطورات الحرب خاصة هذا الهجوم الأخير.
وفي السياق ذاته أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الصاروخي جاء ردا على استخدام أوكرانيا لأسلحة أمريكية وبريطانية لضرب الأراضي الروسية محذرا من أن موسكو تعتبر نفسها "محقة" في استهداف المنشآت العسكرية في الدول التي تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها ضد روسيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف الهجوم بأنه "موجة جديدة من الجنون الروسي" على حد وصفه مناشدا الدول الحليفة تمكين أوكرانيا من الحصول على أنظمة دفاع جوي محدثة لمواجهة التهديد المتصاعد.
ويعد مجلس الناتو-أوكرانيا بمثابة منتدى للتشاور بين الحلف وأوكرانيا بشأن القضايا الأمنية في ظل الحرب الروسية.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس الناتو-أوكرانيا ضمن اجتماع وزراء خارجية الناتو يومي 3 و 4 ديسمبر المقبل. (النهاية)
أ ر ن / ح م ف
MENAFN26112024000071011013ID1108929075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.