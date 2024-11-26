ولي العهد السعودي يؤكد أن ما حققته المملكة من مستهدفات على كافة المستويات يعكس قوة ومتانة مركزها المالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 26 - 11 (كونا) -- أكد ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أن ما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال تصريح أدلى به الأمير محمد بن سلمان عقب إعلان ميزانية المملكة للعام المالي 2025.
وأكد ولي العهد السعودي نجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مبينا أن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن.
وشدد على استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
وأشار إلى تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية مما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وأوضح ولي العهد السعودي ان المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 6ر4 بالمئة مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسيا جديدا لها خلال العام 2024 عند 52 بالمئة.
وأشار إلى انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 1ر7 حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخيا مقتربا من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7 بالمئة كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 4ر35 حتى الربع الثاني متجاوزا مستهدف الرؤية البالغ 30 بالمئة وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 2ر21 مليار ريال نحو (65ر5 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصا غير مسبوقة من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن المملكة تسير على نهج واضح وهدفها الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاما بتعاليم ديننا الحنيف ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا. (النهاية)
ع ش / م ع ح ع
MENAFN26112024000071011013ID1108929074
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