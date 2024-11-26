Tuesday, 26 November 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد السعودي يؤكد أن ما حققته المملكة من مستهدفات على كافة المستويات يعكس قوة ومتانة مركزها المالي

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 11 (كونا) -- أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أن ما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال تصريح أدلى به الأمير محمد بن سلمان عقب إعلان ميزانية المملكة للعام المالي 2025.
وأكد ولي العهد السعودي نجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مبينا أن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن.
وشدد على استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
وأشار إلى تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية مما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وأوضح ولي العهد السعودي ان المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 6ر4 بالمئة مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسيا جديدا لها خلال العام 2024 عند 52 بالمئة.
وأشار إلى انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 1ر7 حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخيا مقتربا من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7 بالمئة كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 4ر35 حتى الربع الثاني متجاوزا مستهدف الرؤية البالغ 30 بالمئة وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 2ر21 مليار ريال نحو (65ر5 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصا غير مسبوقة من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن المملكة تسير على نهج واضح وهدفها الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاما بتعاليم ديننا الحنيف ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع




MENAFN26112024000071011013ID1108929074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث