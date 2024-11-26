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خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار (الجنائية الدولية) دون ازدواجية بالمعايير

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 26 - 11 (كونا) -- دعا خبراء في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الدول إلى الامتثال الكامل لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أي ازدواجية في المعايير.
جاء ذلك في بيان صادر من جنيف عن أكثر من 40 خبير ومقرر خاص في الأمم المتحدة أبرزهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بن شاول.
وأكد الخبراء توثيقهم للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وشدد الخبراء على ان غياب المساءلة المستمر لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي كان عاملا أساسيا في تزايد العنف بالمنطقة ما أثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وذكر الخبراء الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في تنفيذ القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب مشيرين إلى أن مسؤولية تنفيذ مذكرات التوقيف تقع على عاتق الحكومات.
وأكد الخبراء ان الامتثال لمذكرات التوقيف والالتزام بالعدالة أمر حاسم لتجاوز الإفلات من العقاب المستمر وإنهاء الجرائم الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحث الخبراء المحاكم الوطنية باستعمال اختصاصاتها من اجل المساهمة في جهود محكمة الجنائية الدولية. (النهاية)

أ م خ / ر س



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