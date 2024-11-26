خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار (الجنائية الدولية) دون ازدواجية بالمعايير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 26 - 11 (كونا) -- دعا خبراء في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الدول إلى الامتثال الكامل لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أي ازدواجية في المعايير.
جاء ذلك في بيان صادر من جنيف عن أكثر من 40 خبير ومقرر خاص في الأمم المتحدة أبرزهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بن شاول.
وأكد الخبراء توثيقهم للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وشدد الخبراء على ان غياب المساءلة المستمر لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي كان عاملا أساسيا في تزايد العنف بالمنطقة ما أثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وذكر الخبراء الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في تنفيذ القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب مشيرين إلى أن مسؤولية تنفيذ مذكرات التوقيف تقع على عاتق الحكومات.
وأكد الخبراء ان الامتثال لمذكرات التوقيف والالتزام بالعدالة أمر حاسم لتجاوز الإفلات من العقاب المستمر وإنهاء الجرائم الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحث الخبراء المحاكم الوطنية باستعمال اختصاصاتها من اجل المساهمة في جهود محكمة الجنائية الدولية. (النهاية)
أ م خ / ر س
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