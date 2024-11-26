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السفير الكويتي ونائب رئيس البرلمان العراقي يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 26 - 11 (كونا) -- بحث السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنهما ناقشا أثناء اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة وبما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن اللقاء شهد كذلك بحث العمل المشترك لدعم الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق بايقاف فوري لإطلاق النار في لبنان وإنهاء الحرب في غزة. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




MENAFN26112024000071011013ID1108929072

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