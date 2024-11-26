Tuesday, 26 November 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(السد) القطري يتعادل مع (الهلال) السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 11 (كونا) -- تعادل نادي (السد) القطري مع نظيره (الهلال) السعودي اليوم الثلاثاء بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الخامسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد (جاسم بن حمد) بالعاصمة القطرية الدوحة بتقدم (الهلال) عن طريق مدافعه علي البليهي بالدقيقة العاشرة فيما سجل هدف التعادل لنادي (السد) المدافع البرازيلي باولو اوتافيو بالدقيقة 71.
وكان فريق (الأهلي) السعودي فاز أمس الاثنين على (العين) الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف ليصبح أول فريق يتأهل إلى الدور ال16 من المسابقة القارية بعد أن جمع 15 نقطة جعلته يتصدر مجموعة غرب آسيا.
وحسب نظام البطولة فقد تم توزيع الأندية ال24 المشاركة إلى منافستين دوريين منفصلين يضم كل دوري 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب على أن يخوض كل فريق في كل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر الجاري حتى 19 فبراير 2025.
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى المرحلة التالية (الدور ثمن النهائي) الذي يلعب خلال شهر مارس 2025 وبنظام موجه بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس لتبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي. (النهاية)

س س س / ر س



MENAFN26112024000071011013ID1108929071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث