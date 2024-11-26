(السد) القطري يتعادل مع (الهلال) السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 26 - 11 (كونا) -- تعادل نادي (السد) القطري مع نظيره (الهلال) السعودي اليوم الثلاثاء بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الخامسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد (جاسم بن حمد) بالعاصمة القطرية الدوحة بتقدم (الهلال) عن طريق مدافعه علي البليهي بالدقيقة العاشرة فيما سجل هدف التعادل لنادي (السد) المدافع البرازيلي باولو اوتافيو بالدقيقة 71.
وكان فريق (الأهلي) السعودي فاز أمس الاثنين على (العين) الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف ليصبح أول فريق يتأهل إلى الدور ال16 من المسابقة القارية بعد أن جمع 15 نقطة جعلته يتصدر مجموعة غرب آسيا.
وحسب نظام البطولة فقد تم توزيع الأندية ال24 المشاركة إلى منافستين دوريين منفصلين يضم كل دوري 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب على أن يخوض كل فريق في كل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر الجاري حتى 19 فبراير 2025.
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى المرحلة التالية (الدور ثمن النهائي) الذي يلعب خلال شهر مارس 2025 وبنظام موجه بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس لتبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي. (النهاية)
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