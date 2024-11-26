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نهر اللؤلؤ.. معجزة جغرافية تشق الجنوب الصيني بسناء الحداثة ونوال الطبيعة

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد السعيد (حدث مصور)
زوهاي (الصين) - 27 - 11 (كونا) -- يتهادى نهر اللؤلؤ الذي اشتق اسمه من بريق اللآلئ التي احتضنته أعماقه في الأزمنة الغابرة عبر الجنوب الصيني كسيمفونية منسوجة بالماء والضوء ليحمل في جريانه أسرار الحضارة الصينية القديمة وأحلام المستقبل المتجدد ليروي حكاية لا تنتهي عن الانسجام بين الإنسان والطبيعة.
ويعد النهر الذي يبلغ طوله 2200 كيلو متر شريانا نابضا بالحياة حيث يمتد عبر مدن كبرى مثل (غوانزو) و(هونغ كونغ) حاملا معه إرثا من الجمال والثراء الذي لا ينضب.
وعلى ضفافه تلتقي العصور وتتصافح الأزمنة حيث تجد المعابد العتيقة المتوارية بين الخضرة نفسها وجها لوجه مع ناطحات السحاب التي تخترق عنان السماء مما يجسد معجزة النمو الصيني الذي يحول الأرض إلى مركز اقتصادي عالمي يمزج بين الحداثة الجريئة والجذور العميقة.
وحين تغلف السماء بردة الغسق عند المساء يتحول النهر إلى مجرى من الضوء المتلألئ حيث تنعكس أضواء المدن على مياهه مستعرضا عبقرية معمارية تحاكي عزيمة بشرية تصهر الهيكل الفولاذي مع الفضاء المائي في مشهد يذكر المارة بالأوديسة البشرية في قهر المستحيل لتضع من الصين حكاية لا تعرف النهاية وعلاقة بين الانسان وطموحاته ما وجدت إلا لتبقى. (النهاية)

ف ا س




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