روسيا تعلن إدراج شخصيات بريطانية بارزة على قائمة الحظر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 26 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إدراج شخصيات سياسية
وعسكرية وصحفية بريطانية على قائمة الحظر وذلك ردا على ما وصفته ب "السياسات العدائية" التي تضمنت فرض قيود أحادية الجانب وتقديم دعم عسكري لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن قرار الحظر شمل أسماء رفيعة في الحكومة البريطانية من بينها وزير
الداخلية إيفيت كوبر ووزير المالية راتشيل ريفيز ووزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إدوار ميليباند ووزير الصحة ويس ستريتنج إضافة إلى وزير التعليم
بريدجيت فيليبسون ووزير العمل والمعاشات اليزابيث كيندال ووزير البيئة ستيفن ريد ووزير أيرلندا الشمالية هيلاري بن ووزير ويلز جو ستيفنز.
كما ضمت القائمة وفقا للبيان قائد السرب 51 في سلاح الجو الملكي كيث بيسيت إلى جانب عدد من المستشارين ونواب الوزراء إضافة إلى صحفيين اثنين هما توم بول من صحيفة التايمز ودان وودلاند من صحيفة ديلي ميل.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "السياسات البريطانية التي تشمل محاولات العزل والمساعدة العسكرية لكييف تعكس التزاما بمواجهة منهجية مع روسيا على حساب الأمن الدولي" مطالبة لندن بمراجعة مواقفها قبل أن تواصل توسيع قائمة الحظر إذا استمرت "الأفعال العدائية".
وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم طرد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية بموسكو ويلكس إدوارد بريور بتهمة ضلوعه في أنشطة استخباراتية تحت غطاء عمله الدبلوماسي.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت مساء أمس الاثنين فرض عقوبات على 30 ناقلة نفط روسية تابعة لما يعرف ب"أسطول الشبح" ليبلغ إجمالي عدد الناقلات الروسية التي شملتها العقوبات البريطانية 73 ناقلة. (النهاية)
د أ ن / م ع ح ع
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