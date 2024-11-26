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روسيا تعلن إدراج شخصيات بريطانية بارزة على قائمة الحظر

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إدراج شخصيات سياسية وعسكرية وصحفية بريطانية على قائمة الحظر وذلك ردا على ما وصفته ب "السياسات العدائية" التي تضمنت فرض قيود أحادية الجانب وتقديم دعم عسكري لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن قرار الحظر شمل أسماء رفيعة في الحكومة البريطانية من بينها وزير الداخلية إيفيت كوبر ووزير المالية راتشيل ريفيز ووزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إدوار ميليباند ووزير الصحة ويس ستريتنج إضافة إلى وزير التعليم بريدجيت فيليبسون ووزير العمل والمعاشات اليزابيث كيندال ووزير البيئة ستيفن ريد ووزير أيرلندا الشمالية هيلاري بن ووزير ويلز جو ستيفنز.
كما ضمت القائمة وفقا للبيان قائد السرب 51 في سلاح الجو الملكي كيث بيسيت إلى جانب عدد من المستشارين ونواب الوزراء إضافة إلى صحفيين اثنين هما توم بول من صحيفة التايمز ودان وودلاند من صحيفة ديلي ميل.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "السياسات البريطانية التي تشمل محاولات العزل والمساعدة العسكرية لكييف تعكس التزاما بمواجهة منهجية مع روسيا على حساب الأمن الدولي" مطالبة لندن بمراجعة مواقفها قبل أن تواصل توسيع قائمة الحظر إذا استمرت "الأفعال العدائية".
وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم طرد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية بموسكو ويلكس إدوارد بريور بتهمة ضلوعه في أنشطة استخباراتية تحت غطاء عمله الدبلوماسي.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت مساء أمس الاثنين فرض عقوبات على 30 ناقلة نفط روسية تابعة لما يعرف ب"أسطول الشبح" ليبلغ إجمالي عدد الناقلات الروسية التي شملتها العقوبات البريطانية 73 ناقلة. (النهاية)

د أ ن / م ع ح ع




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