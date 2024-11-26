نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يعتزم المصادقة على اتفاق إيقاف إطلاق النار مع لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 26 - 11 (كونا) -- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
مساء اليوم الثلاثاء إن المجلس الوزراي المصغر يعتزم المصادقة على اتفاق إيقاف إطلاق النار مع لبنان.
وأضاف نتنياهو في كلمة له أن "اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني ونحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".
وأوضح أن موافقته على الاتفاق "لعدة أهداف منها التركيز على التهديد الإيراني وهو التهديد الرئيسي وفصل جبهة غزة عن جبهة لبنان وعزل حركة (حماس)".
وذكر "نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق" مؤكدا التزامه ب"إعادة الأسرى في غزة إلى بيوتهم وإعادة جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم" على حد تعبيره. (النهاية)
ن ق / م م ج
MENAFN26112024000071011013ID1108929068
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