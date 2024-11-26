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نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يعتزم المصادقة على اتفاق إيقاف إطلاق النار مع لبنان

11/26/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 11 (كونا) -- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء إن المجلس الوزراي المصغر يعتزم المصادقة على اتفاق إيقاف إطلاق النار مع لبنان.
وأضاف نتنياهو في كلمة له أن "اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني ونحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".
وأوضح أن موافقته على الاتفاق "لعدة أهداف منها التركيز على التهديد الإيراني وهو التهديد الرئيسي وفصل جبهة غزة عن جبهة لبنان وعزل حركة (حماس)".
وذكر "نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق" مؤكدا التزامه ب"إعادة الأسرى في غزة إلى بيوتهم وإعادة جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم" على حد تعبيره. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN26112024000071011013ID1108929068

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