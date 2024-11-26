البداد القابضة تستحوذ على 60% من Grupo Rentatodo الإسبانية وchapiteaux Plus المغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 20:29

أعلنت شركة البداد القابضة، بقيادة مؤسسها والشريك والرئيس التنفيذي السيد زايد بن حسين البداد، عن استحواذها على 60% من شركتي Grupo RentaTodo الإسبانية وChapiteaux Plus المغربية، المتخصصتين في وتأجير القاعات والمباني المؤقتة.

جاء الإعلان خلال حفل توقيع الاتفاقية، الذي شهد حضور الدكتور الفطين بن حسين البداد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة البداد القابضة، والمهندس إيهاب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة البداد كابيتال، إلى جانب مجموعة من قيادات الشركة، منهم السيد ماهر حافظ، المدير الإقليمي للمبيعات، والمهندس فيصل البداد، مدير المشاريع، والسيد أحمد فهمي، المدير المالي والإداري. ومن الجانب الإسباني، حضر الأخوان مورينو، ممثلين عن شركتي Grupo RentaTodo وChapiteaux Plus.

ويهدف هذا الاستحواذ إلى إطلاق عمليات جديدة تحت العلامتين التجاريتين "البداد أوروبا" و"البداد المغرب العربي"، مما يساهم في تعزيز حضور البداد القابضة على الساحة الدولية، خاصة في أسواق أوروبا والمغرب العربي. كما تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق أعمالها وابتكار حلول جديدة لتلبية متطلبات السوق المتنامية.







تم توقيع الاتفاقية عن البداد القابضة من قبل السيد زايد بن حسين البداد، فيما وقع عن الجانب الإسباني السيد جان لويس مورينو ممثلاً لشركتي Grupo RentaTodo وChapiteaux Plus.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الدكتور الفطين بن حسين البداد أن هذه الشراكة تعكس استراتيجية البداد القابضة في تعزيز وجودها الدولي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أهمية هذا الاستحواذ في تحقيق أهداف الشركة التوسعية وتنويع أنشطتها بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.

نبذة عن البداد القابضة

تعد البداد القابضة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع وتأجير القاعات والمباني المؤقتة. تقدم الشركة حلولاً متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، مع التركيز على الابتكار والجودة.