البداد القابضة تستحوذ على 60% من Grupo Rentatodo الإسبانية وchapiteaux Plus المغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 20:29
أعلنت شركة البداد القابضة، بقيادة مؤسسها والشريك والرئيس التنفيذي السيد زايد بن حسين البداد، عن استحواذها على 60% من شركتي Grupo RentaTodo الإسبانية وChapiteaux Plus المغربية، المتخصصتين في تصنيع وتأجير القاعات والمباني المؤقتة.
جاء الإعلان خلال حفل توقيع الاتفاقية، الذي شهد حضور الدكتور الفطين بن حسين البداد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة البداد القابضة، والمهندس إيهاب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة البداد كابيتال، إلى جانب مجموعة من قيادات الشركة، منهم السيد ماهر حافظ، المدير الإقليمي للمبيعات، والمهندس فيصل البداد، مدير المشاريع، والسيد أحمد فهمي، المدير المالي والإداري. ومن الجانب الإسباني، حضر الأخوان مورينو، ممثلين عن شركتي Grupo RentaTodo وChapiteaux Plus.
ويهدف هذا الاستحواذ إلى إطلاق عمليات جديدة تحت العلامتين التجاريتين "البداد أوروبا" و"البداد المغرب العربي"، مما يساهم في تعزيز حضور البداد القابضة على الساحة الدولية، خاصة في أسواق أوروبا والمغرب العربي. كما تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق أعمالها وابتكار حلول جديدة لتلبية متطلبات السوق المتنامية.
تم توقيع الاتفاقية عن البداد القابضة من قبل السيد زايد بن حسين البداد، فيما وقع عن الجانب الإسباني السيد جان لويس مورينو ممثلاً لشركتي Grupo RentaTodo وChapiteaux Plus.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الدكتور الفطين بن حسين البداد أن هذه الشراكة تعكس استراتيجية البداد القابضة في تعزيز وجودها الدولي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أهمية هذا الاستحواذ في تحقيق أهداف الشركة التوسعية وتنويع أنشطتها بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.
نبذة عن البداد القابضة
تعد البداد القابضة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع وتأجير القاعات والمباني المؤقتة. تقدم الشركة حلولاً متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، مع التركيز على الابتكار والجودة.
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