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هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية

11/26/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد هيئة الموسيقى لتنظيم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في المملكة، حيث يُعد الحدث الموسيقي الأبرز عالميًا في الشرق الأوسط للعام 2024، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين. ويهدف أسبوع الرياض الموسيقي إلى إيجاد تجربة ثقافية نابضة بالحياة ذات جاذبية عالمية، وتمكين مشاركة الموسيقيين السعوديين في الفعاليات الدولية، وكذلك تعزيز التعاون بين صُناع الموسيقى على المستوى المحلي والدولي، مما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًّا لصناعة الموسيقى.
وسيحفل الأسبوع بأهم فعاليات عالم الموسيقى، التي من بينها "مؤتمر XP لمستقبل الموسيقى"، ومهرجان "ساوندستورم"، إضافة إلى "حفل الجوائز الموسيقية العربية - بيلبورد"، و"قمة صنّاع الموسيقى"، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.
ويتضمن "أسبوع الرياض الموسيقي" مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والدورات التدريبية وورش العمل، حيث سيتناول الخبراء وصُنّاع الموسيقى أحدث المستجدات في عالم الفنون الموسيقية، وسيشارك فيه نخبة من الموسيقيين على مستوى العالم. يذكر أن هيئة الموسيقى، تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي بالتعاون مع "شركة ميدل بيست" و"المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام"، وذلك ضمن جهودها لتنمية القطاع الموسيقي، وتمكين المواهب السعودية من المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير تجربة موسيقية مميزة للزوار والمشاركين.

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