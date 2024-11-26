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التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع

11/26/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، د. حسن بن محسن خرمي، في الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع، والذي انطلقت أعماله يوم أمس تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع“موهبة”، تحت شعار“عقول مبدعة بلا حدود”.
وجمعت الجلسة نخبة من الخبراء العالميين والموهوبين في مجالات العلوم، التقنية، والابتكار، تحت عنوان“تعليم الموهوبين والمبدعين من الروضة إلى الصف الثاني عشر – التمكين" ناقشوا فيها أبرز التوجهات لتعزيز تعليم الموهوبين ودعم إبداعاتهم.
وخلال حديثه، أكد د. خرمي أن رؤية وزارة التعليم تعتمد نهجاً شاملاً ومتوازناً لتحقيق العدالة والشمولية في اكتشاف وتمكين الموهوبين، منوهاً بالجهود الوطنية لتعزيز الاستثمار في منظومة الموهبة والإبداع خاصة مع تجاوز نسبة الطلبة الذين يحققون الأداء العالي في جميع الاختبارات الوطنية نسبة 7% من الطلبة كما حققت بعض ادارات التعليم نسب أعلى مما يؤهل الكثير منهم لبرامج الاكتشاف والرعاية العلمية.
وأوضح د. خرمي أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين تمكن من تفعيل برامج الكشف للموهوبين لأكثر من 600 ألف طالب منذ انطلاقه، بينهم 100 ألف طالب سجلوا في العام الماضي فقط، مبيناً أن وزارة التعليم تعمل على معالجة التحديات التي تواجه اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين مثل تعزيز الوصول لدعم شرائح الطلبة في جميع المدارس، وتفاوت دعم أولياء الأمور لأبنائهم الموهوبين، منوهاً بمبادرات الوزارة لإعادة هيكلة الإدارات المعنية، وتطوير برامج إثرائية ومسابقات وطنية واسعة النطاق مثل“أولمبياد الروبوت” و*“كأس فارس التعليم”.

وأكد وكيل التعليم العام أن الموهبة لا تقتصر على التفوق في العلوم والتقنية (STEM)، بل تشمل الفنون، الثقافة، والرياضة، وغيرها مما يستدعي تصميم برامج تعليمية متنوعة تعكس احتياجات جميع فئات الطلاب الموهوبين. وعلى سبيل المثال، سجل في المسابقات الخاصة بالمواهب في المجالات الثقافية أكثر من 400 ألف طالب وطالبة ولدى الوزارة أعمال تكاملية مع جميع الجهات الداعمة لجميع الطلاب الذي يظهرون تفوقا وقدرات جداً عالية في جميع مجالات الموهبة مثل وزارة الثقافة والرياضة وارمكو والاتحاد السعودي للربوت والرياضات اللاسلكية وغيرها من الجهات التي تحقق الاستدامة والرعاية لهم بالإضافة لفصول الموهبين التي تجاوزت 1400 فصل وحوالي 165 مدرسة للموهوبين على المستوى الوطني.
واختتم د. خرمي كلمته بعرض رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير تعليم الموهوبين، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ووفق هيكلة الوزارة الجديدة التي انشأت وكالة تنمية لقدرات الطلاب التي تساهم في وضع السياسات والتشريعات للموهوبين وطنيا كما رسمت آلية للتوسع في إنشاء مدارس متخصصة في مسارات متعددة مثل التقنية، والفنون، والثقافة والرياضة، إضافة إلى تعزيز برامج الإثراء وتطوير الشراكات المحلية والدولية، وجميعها مرتكزة على شراكة الاسرة بهدف إعداد جيل مبدع قادر على قيادة الاقتصاد المعرفي والمنافسة عالمياً.
وتعكس مشاركة وزارة التعليم في المؤتمر التزامها بتطوير نظام شامل لاكتشاف وتنمية الموهبة، بما يحقق أهداف المملكة في بناء اقتصاد معرفي مستدام ودعم الإبداع في جميع المجالات.

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