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أنجز توحّد التواصل مع الجهات الحكومية وتوفّر الجهد والوقت

11/26/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل منصة "أنجز" التابعة للمركز الوطني للفعاليات، على توحيد وتنفيذ إجراءات الفعاليات في مكان واحد، إلى جانب حصر وتشغيل المواقع للفعاليات، وإصدار تراخيص إقامة الفعاليات ورفع جودتها عن طريق معالجة جميع المتطلبات الحكومية؛ لضمان سرعة الإنجاز وتوفير الجهد والوقت ورفع كفاءة الإنفاق.
وتُصدر المنصة تراخيص الفعاليات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية والمعارض والمؤتمرات واعتماد الخطط الأمنية والمرورية والطبية والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، كذلك تبادل المعرفة لإقامة الفعاليات، فيما تهدف المنصة إلى مساندة الشركات المنظمة لفعاليات المواسم من خلال معالجة الإجراءات بينها وبين الجهات الحكومية، وإيجاد مرجع موحد لحلِّ جميع المشكلات مع المختصين في القطاعات الحكومية؛ لضمان المحافظة على الأنظمة والممتلكات التابعة لها.
كما تهدف (أنجز) إلى الحفاظ على العلاقة بين الجهات الحكومية؛ وذلك باستمرار تحديث الاتفاقيات وتوحيد التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتفادي تكرار المعاملات، وأيضًا رفع مستوى كفاءة الإنفاق في جميع ما يتعلق بالفعاليات من مواقع ومحتوى الفعالية.
وتقدم (أنجز) إصدار خمس بطاقات؛ منها بطاقة استخدام موقع؛ وهي تؤهل حامل التصريح للعمل في موقع الفعالية بشكل مبدئي لكسب الوقت، وبطاقة اعتماد الشركات الأمنية للفعاليات، وكذلك بطاقة الألعاب النارية وبطاقة الاعتماد الشاملة، وأخيرًا بطاقة إغلاق موقع؛ وهي تخلي مسؤولية منفذ الفعالية من أي التزامات بعد انتهاء الفعالية.
وأبرمت (أنجز) العديد من الاتفاقيات مع عدة جهات حكومية؛ لضمان تحقيق الشركات المنظمة للفعاليات، المعايير وضوابطَ الجهات الحكومية المعلنة من خلال وضع آلية عمل موحدة تنظم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وضمن هذه الجهات؛ وزارات: (الداخلية بكل قطاعاتها والدفاع والخارجية والصحة والثقافة والسياحة والبلديات والإسكان والرياضة والإعلام والبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني للأرصاد والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التنظيم والإعلام والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات).
ونفذت (أنجز) جهودًا تعاونيةً ساهمت في توفير الوقت والجهد ورفع جودة الفعاليات منذ توقيع اتفاقيات بين (أنجز) وهذه الجهات، مثل تقليص وقت إصدار التأشيرة الإلكترونية لدى وزارة الخارجية من 24 ساعة إلى 10 دقائق، وفسح الشحنات المقيدة في وزارة الداخلية لتصبح 48 ساعة بدلًا من أسبوعين، وأيضًا فسح الشحنات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتكون ساعة واحدة بدلًا من 24 ساعة، واعتماد الشحنات في هيئة الغذاء والدواء خلال 10 دقائق بدلًا من 24 ساعة.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للفعاليات يواصل دوره الريادي في قطاع الفعاليات في المملكة، عبر تطوير الفعاليات من خلال التميز بالخدمات المقدمة والابتكار المستمر والتطوير المستدام للأعمال على أعلى المستويات لتحقيق الريادة في بناء ونمو قطاع فعاليات واعد على المستوى العالمي بما يتماشى مع رؤيته وأهدافه

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