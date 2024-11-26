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السعودية تشارك في اجتماع ثلاثي حول أسواق البترول العالمية

11/26/2024 2:39:20 PM
(MENAFN- Al Watan) عُقد في العاصمة العراقية؛ بغداد، صباح اليوم، اجتماع ثلاثي شارك فيه كلٌ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك، بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك لمجموعة أوبك بلس، ووكيل شؤون التوزيع في وزارة النفط في العراق علي معارج البهادلي.
وأكّد المشاركون في الاجتماع أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، ونوّهوا بالدور الذي تقوم به مجموعة "أوبك بلس" في هذا الإطار.
كما أكّدوا أهمية تعاون دول أوبك بلس والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات التطوعية، بما في ذلك التخفيضات التطوعية التي اتفقت عليها الدول الثماني، وبالتعويض عن الزيادة في الإنتاج.
من جانبه، أكّد وكيل شؤون التوزيع في وزارة النفط في جمهورية العراق جدية وعزم العراق على الالتزام الكامل بالاتفاق، والتخفيضات التطوعية، وبالتعويض عن الزيادة في الإنتاج، وفق الجدول المُحدّث الذي قدمته جمهورية العراق إلى أمانة منظمة أوبك.

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