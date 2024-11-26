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خدمات متكاملة بالمسجد الحرام

11/26/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Al Watan) وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مصليات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات، حيث خُصصت للرجال من كبار السن وذوي الإعاقة الدور الأول مقابل باب 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68 ومصلى الساحة الجنوبية ((جسر أجياد)).
فيما خُصصت للنساء الدور الأرضي باب 88 والدور الأول باب 65 الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن الطواف ومصلى الساحة الجنوبية ((جسر أجياد)).
وأوضحت الهيئة أن تلك المصليات جرى تجهيزها قرب الأبواب تسهيلًا وتيسيرًا على ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى تزويدها بالمصاحف وماء زمزم.
وأكدت حرصها على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل، ووضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لكبار السن وذوي الإعاقة، كما وفرت عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.

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