حملة على الباعة المخالفين بالدمام

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، حملة على الباعة الجائلين المخالفين في صناعية دلة، وحي المنار بالدمام، التي أسفرت عن ضبط 150 طنًا من الخضار والفواكه، والكماليات والملابس، ورصد 7 من المخالفين.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية في منع البيع الجائل المخالف في الطرقات والأسواق، ومعالجة التشوهات البصرية، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة، وتحسين المشهد الحضري.
كما نفذت الأمانة جولة رقابية استهدفت المباني تحت الإنشاء داخل الأحياء السكنية في مدينة الظهران، لرصد المخالفات الإنشائية، والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية للحد من مخالفات البناء، ورفع مستوى جودة المشروعات.
وأوضحت أنه تمت زيارة أكثر من 248 منزلًا تحت الإنشاء وتوجيه 31 إنذارًا لأصحاب المباني، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية.
MENAFN26112024000089011017ID1108929031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.