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حملة على الباعة المخالفين بالدمام

11/26/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، حملة على الباعة الجائلين المخالفين في صناعية دلة، وحي المنار بالدمام، التي أسفرت عن ضبط 150 طنًا من الخضار والفواكه، والكماليات والملابس، ورصد 7 من المخالفين.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية في منع البيع الجائل المخالف في الطرقات والأسواق، ومعالجة التشوهات البصرية، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة، وتحسين المشهد الحضري.
كما نفذت الأمانة جولة رقابية استهدفت المباني تحت الإنشاء داخل الأحياء السكنية في مدينة الظهران، لرصد المخالفات الإنشائية، والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية للحد من مخالفات البناء، ورفع مستوى جودة المشروعات.
وأوضحت أنه تمت زيارة أكثر من 248 منزلًا تحت الإنشاء وتوجيه 31 إنذارًا لأصحاب المباني، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية.

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