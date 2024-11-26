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جامعة البترا تستنكر الاعتداء على رجال الأمن وتدعو إلى التكاتف الوطني

11/26/2024 2:38:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجميع الطلبة يستنكرون الاعتداء الغاشم الذي استهدف رجال الأمن العام في منطقة الرابية في العاصمة عمان، مؤكدين أن هذا العمل الجبان مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يعبر عن أخلاق وقيم الأردنيين الذين يمثلون أعلى درجات الولاء والانتماء لهذا الوطن وقائده، ويقدرون كذلك الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن العام في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. وتؤكد الجامعة ثقتها بأن المملكة الأردنية الهاشمية ستبقى نموذجاً يحتذى في الصمود والأمان لما حباها الله من قيادة حكيمة وشعب وفيّ ومخلص لقيادته المظفرة.


وتعلن الجامعة تضامنها الكامل مع أبطال الأمن العام وجميع الأجهزة الأمنية والجيش العربي، وتدعو الله العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الحبيبة قيادةً وشعباً تحت ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله ابن الحسين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما جميعًا.

MENAFN26112024000072011014ID1108929017

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