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أمنية تُطلق خدمة التوقيع الإلكتروني Esignature لتجربة رقمية سلسة ومستدامة

11/26/2024 2:38:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة أمنية، عن بدئها مشروعا يهدف لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة "eSignature" ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة سلسة ومريحة للعملاء من خلال تبسيط عمليات توقيع العقود، مما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك الورق.
تُتيح هذه الخدمة للأفراد توقيع المستندات والعقود إلكترونياً عبر معارضنا وقنواتنا الرقمية بكل سهولة وأمان، مما يقلّص الحاجة إلى التوقيعات والعمليات الورقية التقليدية.
وأكد رئيس الدائرة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة أمنية، إيهاب حافظ أهمية إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني "eSignature" قائلا:" إطلاق هذه الخدمة مع بداية السنة القادمة يمثل خطوة استراتيجية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي الشامل، وهو تأكيد على التزامنا بتوفير أفضل الحلول التي تلبي احتياجات عملائنا وتواكب التطورات التكنولوجية. هذه الخدمة لا تقتصر فقط على تسهيل عمليات توقيع الوثائق والعقود، بل تساهم أيضا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف".
وأضاف حافظ أن خدمة التوقيع الإلكتروني سوف تدعم رؤية شركة أمنية لتحقيق الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق وتحقيق أثر إيجابي على البيئة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستحدث تحولاً ملموساً في تجربة العملاء، مما يعزز من ثقتهم بنا ويجعل عملياتهم أكثر أماناً وسهولة.
وأضاف هاني السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة Business Consult، "نحن فخورون بالتعاون مع أمنية في رحلتهم نحو التحول الرقمي وتنفيذ مشروع التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع شريكنا التقني Euronovate من سويسرا. هذا وسيسهم هذا المشروع في تبسيط سير العمل الخاص بالمستندات لديهم، وسيعزز التزامهم بالابتكار والممارسات المستدامة بالإضافة الى تقديم خدمة مميزة لعملائهم" .

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