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لا مصانع محلية مرخصة لإنتاج سائل السجائر الإلكترونية في الأردن

11/26/2024 2:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، أنه لا وجود لمصانع محلية مرخصة لإنتاج سائل السجائر الإلكترونية (الجوس)، مشيرا إلى حصول مصنع معسّل واحد على رخصة للتصنيع، لكنه لم يباشر فعلياً لوجود عدد من التحديات المتعلقة بشراء الأجهزة اللازمة لذلك.

وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية، مادة غذائية كيماوية، تتكون من مستخلص النيكوتين ومواد مُنكهة ومضافة مثل الجليسرين.


ودعا إلى دعم الصناعة المحلية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، بهدف دعم القيمة المضافة، وتعزيز سلاسل التوريد الداخلية، وتوفير المزيد من الفرص التصديرية، التي تشغل المزيد من الأيدي العاملة، وتحقق رافعاً للاقتصاد الوطني.


من جانبها، حذرت المهندسة نغم السلعوس وهي مستوردة للسجائر الإلكترونية، من مخاطر التصنيع المحلي للنكهات السائلة التي تستخدم في السجائر الإلكترونية، باستخدام خلطات لم تحصل على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ولا يعرف مكوّنها.


وبينت أن مادة "الجوس" تستورد من دول الصين وأميركا وبريطانيا وباراغواي وماليزيا، فيما تستورد السجائر الإلكترونية بنوعيها، القابلة للتعبئة ومحددة عدد السحبات؛ من الصين فقط.


(بترا)

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