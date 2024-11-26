العربي يقفز لصدارة دوري كرة الاولى مؤقتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- قفز فريق العربي لصدارة دوري اندية الدرجة الأولى مؤقتا، بعد فوزه الثمين على نظيره البقعة بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الامير هاشم بالرمثا. بافتتاح منافسات الاسبوع العاشر.
ورفع العربي رصيده الى 20 نقطه متقدما على فريق البقعة الذي يملك نفس الرصيد، بفارق المواجهات.
وخطف فريق جرش فوزا متاخرا أمام نظيره فريق سحاب بهدف وحيد وثمين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الامير محمد بالزرقاء.
ورفع جرش رصيده الى 19 نقطة بالمركز الرابع على سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد سحاب عند 5 نقطة بالمركز الخامس عشر وقبل الاخير.
وسيطر التعادل الايجابي بهدف لهدف على نتيجة مباراة ام القطين والجليل والتي جرت على ملعب السرحان.
ووصل ام القطين للنقطة العاشرة بالمركز الثاني عشر، ورفع الجليل رصيده الى 4 نقاط بالمركز
السادس عشر والاخير.
وتتواصل المنافسات غدا، عندما يواجه كفرسوم نظيره صما على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الثالثة والنصف، وفي الوقت ذاته يلتقي السرحان مع عمان اف سي على ملعب السرحان، فيما يواجه اليرموك نظيره الهاشمية على ملعب الأمير محمد عند الساعة الخامسة مساء.
وتختتم مباريات الجولة بعد غد، بإقامة مواجهتين في التوقيت نفسه عند الساعة الثالثة والنصف، حيث يلتقي اتحاد الرمثا مع الوحدات ب على ملعب الأمير هاشم، فيما يلعب الكرمل مع الحسين إربد (ب) على ملعب جرش.
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