وزير الشباب: دعم الحركة الكشفية ضرورة لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، على أهمية الحركة الكشفية ودورها الكبير في تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الحياتية والقدرات القيادية اللازمة للقيام بدور فعال في المجتمع.
وثمن الشديفات خلال لقائه اليوم أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، مازن الحمود، الجهود التي تبذلها الجمعية برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت طلال المعظمة، والإرث الكبير الذي تمثله، وما تقدمه من برامج وفعاليات من شأنها تنئشة الشباب وغرس قيم المواطنة والإنتماء والخدمة العامة .
وبين الشديفات حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعية من خلال تنفيذ البرامج والمعسكرات الكشفية ضمن خطط مديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها.
من جهته، بين الحمود الدور الريادي الذي تقوده سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة الجمعية في النهوض بالحركة الكشفية في الأردن مستعرضا آلية عمل الجمعية والبرامج التي تنفذها محليا وإقليميا، وانجازات الجمعية من خلال الاستراتيجية الوطنية للحركة الكشفية والارشادية، في التوعية والتثقيف، وتنفيذ الاعمال التطوعية للمنتسبين.
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