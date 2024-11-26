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وزير الشباب: دعم الحركة الكشفية ضرورة لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات

11/26/2024 2:38:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، على أهمية الحركة الكشفية ودورها الكبير في تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الحياتية والقدرات القيادية اللازمة للقيام بدور فعال في المجتمع.
وثمن الشديفات خلال لقائه اليوم أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، مازن الحمود، الجهود التي تبذلها الجمعية برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت طلال المعظمة، والإرث الكبير الذي تمثله، وما تقدمه من برامج وفعاليات من شأنها تنئشة الشباب وغرس قيم المواطنة والإنتماء والخدمة العامة .
وبين الشديفات حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعية من خلال تنفيذ البرامج والمعسكرات الكشفية ضمن خطط مديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها.
من جهته، بين الحمود الدور الريادي الذي تقوده سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة الجمعية في النهوض بالحركة الكشفية في الأردن مستعرضا آلية عمل الجمعية والبرامج التي تنفذها محليا وإقليميا، وانجازات الجمعية من خلال الاستراتيجية الوطنية للحركة الكشفية والارشادية، في التوعية والتثقيف، وتنفيذ الاعمال التطوعية للمنتسبين.

MENAFN26112024000072011014ID1108929011

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