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دوري ابطال آسيا.. الوحدات يتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادله مع سباهان الإيراني

11/26/2024 2:38:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حسم الوحدات التأهل عن المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد 11 نقاط، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري ابطال آسيا "2" بعد تعادله مساء اليوم مع سباهان أصفهان بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.

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