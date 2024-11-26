دوري ابطال آسيا.. الوحدات يتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادله مع سباهان الإيراني

دوري ابطال آسيا.. الوحدات يتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادله مع سباهان الإيراني
التاريخ
11/26/2024 2:38:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسم الوحدات التأهل عن المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد 11 نقاط، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري ابطال آسيا "2" بعد تعادله مساء اليوم مع سباهان أصفهان بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.
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