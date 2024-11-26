ماسك يهنئ النصر بالفوز.. ورونالدو يرد

رد كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، على تهنئة إيلون ماسك، رجل الأعمال المعروف، بعد فوز فريقه 3-1 على الغرافة القطري، يوم الاثنين، أبطال آسيا للنخبة.



وكان أغنى رجل في العالم هنأ الأسطورة البرتغالية على الفوز الذي حققه النصر، قائلا: تهانينا.

قبل أن يرد رونالدو على ماسك بطريقة مازحة، قائلا: سعيد لأن عينيك لديها وقت لمشاهدة "سوكر" كما يسمي الأميركيون كرة القدم.



وكان رونالدو قد سجل هدفين ليقود فريقه النصر السعودي إلى الفوز على مضيفه الغرافة القطري 3-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الأسطورة عقب اللقاء: إن العامل المهم وراء الفوز هو التنظيم، وإن الأهداف لا تأتي إلا بالعمل الجماعي المتقن، وحضور الجمهور وفرحته هو ما يجعل شغفي عاليا، خاصة الأطفال، وأنا سعيد بتسجيل الأهداف، لكن الأهم هو فوز النصر.