ماسك يهنئ النصر بالفوز.. ورونالدو يرد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رد كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، على تهنئة إيلون ماسك، رجل الأعمال المعروف، بعد فوز فريقه 3-1 على الغرافة القطري، يوم الاثنين، بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان أغنى رجل في العالم هنأ الأسطورة البرتغالية على الفوز الذي حققه النصر، قائلا: تهانينا.
قبل أن يرد رونالدو على ماسك بطريقة مازحة، قائلا: سعيد لأن عينيك لديها وقت لمشاهدة "سوكر" كما يسمي الأميركيون كرة القدم.
وكان رونالدو قد سجل هدفين ليقود فريقه النصر السعودي إلى الفوز على مضيفه الغرافة القطري 3-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال الأسطورة عقب اللقاء: إن العامل المهم وراء الفوز هو التنظيم، وإن الأهداف لا تأتي إلا بالعمل الجماعي المتقن، وحضور الجمهور وفرحته هو ما يجعل شغفي عاليا، خاصة الأطفال، وأنا سعيد بتسجيل الأهداف، لكن الأهم هو فوز النصر.
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