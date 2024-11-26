البرو تستبعد المحاضر دغش وتستعين بالشرع وأسيل.. اتحاد الكرة يستدعي حكمات مصريات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
إبعاد دغش من "البرو" والاستعانة بالشرع وأسيل
قرر اتحاد كرة القدم، إبعاد المحاضر صالح دغش، عن المشاركة في إلقاء محاضرات في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، المقامة حاليا في عمان، والتي تختتم يوم الخميس المقبل جزأها الثالث.
ولم يعلن الاتحاد عن سبب إبعاد المدرب، ولكن معلومات من المشاركين في الدورة، تشير إلى خلاف جرى بينه وبين محاضر آخر، ما تسبب في إبعاده عن الدورة.
واستعانت دورة البرو بالمحاضرين زيد الشرع وأسيل بربراوي، اللذين التحقا بفعاليات الدورة التي تحظى بمشاركة عدد من المدربين من الأردن وخارجها.
استدعاء حكمات مصريات لمباراة منتخب السيدات أمام إيران
استدعى اتحاد كرة القدم، طاقم حكمات من جمهورية مصر العربية، لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني للسيدات أمام نظيره الإيراني، واللتان تقامان يوم غد الخميس والأحد المقبل في عمان.
ويضم الطاقم المصري الحكمات نورا السيد ومنى عطالله وجمالات أبو ريا، حيث يتكفل اتحاد الكرة بتكاليف الحكمات.
ويأتي الاستعانة بحكمات من الخارج في هاتين المباراتين، على اعتبار أن المباراتين تعتبران دوليتين، وبالتالي الاستعانة بحكمات من خارج الدولة المضيفة.
العمايرة من جدة: منتخب السلة يرفع الرأس
قال حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم والفيصلي السابق لؤي العمايرة، إن المنتخب الوطني لكرة السلة دائما يرفع الرأس في جميع مشاركاته، لافتا إلى أنه حرص على التواجد في الصالة الرياضية في مدينة جدة السعودية أول من أمس، لتشجيع لاعبي منتخب السلة في مباراتهم بالنافذة الآسيوية أمام المنتخب الفلسطيني والتي انتهت بفوز الأردن.
ويعمل العمايرة حاليا مدربا لحراس مرمى فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، حيث أثبت حضورا لافتا خلال عمله. وقال العمايرة في تصريح لـ"الغد" من جدة: ما أن علمت بإقامة مباراة لمنتخب السلة في جدة، حتى هرولت لتأمين تذكرة لحضور المباراة، وتشجيع المنتخب الوطني الذي يرفع الرأس دائما في كل مشاركاته، ويكفي أنه تأهل إلى المونديال 3 مرات في إنجاز غير مسبوق.
وأضاف: رغم عشقي لكرة القدم، إلا أن إنجازات اتحاد كرة السلة وتألق صقور المنتخب دفعني لمتابعة المنتخب الذي عودنا على التألق وتحقيق النتائج اللافتة والمميزة، موجها الشكر والتقدير لاتحاد اللعبة واللاعبين.
نتائج "النشامى" تغري المحترفين الأردنيين في الخارج
تفيد المعلومات أن عددا لا بأس به من المحترفين الأردنيين في الخارج، ممن لم ينضموا لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، يبدون رغبتهم الضمنية، بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة الحالية والمقبلة.
وبدأ لاعبون في الخارج بمغازلة المنتخب الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لإبداء الرغبة في الانضمام لصفوف منتخب النشامى.
وتأتي هذه المغازلة والرغبة في ارتداء قميص المنتخب، بعد النتائج اللافتة للنشامى في كأس آسيا الأخيرة، إلى جانب المنافسة على التأهل للمونديال، حيث يرى اللاعبون المحترفون في الخارج، أن اللعب في صفوف منتخب يلعب في كاس العالم، سينعكس إيجابا على سمعتهم، ما يساهم في رفع قيمتهم التسويقية، إلى جانب الهدف الأصلي المتمثل بنيل شرف ارتداء قميص المنتخب.
"مشروع تطوير الفئات" يزور الحسين إربد ويلتقي موتا
زار القائمون على مشروع تطوير الفئات العمرية في اتحاد كرة القدم، نادي الحسين إربد، في إطار جولاتهم على الأندية، لشرح آلية تطوير الفئات، من خلال استقطاب مدربين ومعدين على نفقة الاتحاد ضمن مشروع طويل الأمد، يهدف إلى دعم الفئات العمرية.
ويوفر الاتحاد رواتب مدربي فرق الفئات، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع، دعم أندية الفيصلي والوحدات والحسن إربد، قبل أن تمتد لاحقا لبقية الأندية.
وبعد زيارة لناديي الفيصلي والوحدات، عاد القائمون على الدورة لزيارة نادي الحسين إربد، حيث التقوا مع إدارة النادي، قبل أن يلتقوا مع المدير الفني لفريق كرة القدم البرتغالي جواو موتا، حيث تم مناقشة أفكار تطوير الفئات العمرية.
ويعتبر مشروع تطوير الفئات، من المشاريع الرائدة في اتحاد الكرة، التي تهدف إلى استدامة تطوير الكرة بمختلف مراحلها.
كواليس النجوم
. رحيل المحترف وانغا عن فريق الطلبة العراقي، جاء بسبب قلة مشاركته في المباريات.. وانغا لعب حوالي 90 دقيقة فقط في 8 مباريات مع فريق الطلبة.. يشار إلى أن وانغا سبق وأن تألق في صفوف فريقي السلط والفيصلي.
. رئيس ناد في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، تمنى على الجهاز الفني لمنتخب السيدات، متابعة مباريات الدوري، للوقوف على مستويات اللاعبات.. رئيس النادي وفي حديثه لـ"الغد"، أشار إلى تواجد لاعبات في دوري الأولى مؤهلات للعب في المنتخب الوطني.
. لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، حصلوا على وعد بصرف الرواتب يوم غد الخميس.
. مسؤول في نادي بدوري المحترفين لكرة القدم، كشف عن تدخلات إدارية دائمة في الخيارات الفنية للمدرب خلال المنافسات.. المتحدث أشار إلى أن المدرب يرغب باستمالة الإدارة وكسب رضاها من أجل الاستمرار مع الفريق.
. المدير الفني في اتحاد كرة القدم الهولندي اليكس جيتزي، يتواجد حاليا خارج الأردن.. أليكس يقضي إجازة خاصة خارج الأردن.
. حكمات من الأردن وسورية ولبنان توافدن إلى مدينة العقبة، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للشابات التي تنطلق في مدينة العقبة اعتبارا من يوم غد الخميس.. الخبيرة التحكيمية هبة عابد والسوري باسل الحجار يشرفان على الجوانب التحكيمية في البطولة.
. اعتصام أندية الدرجة الثانية لكرة القدم أمام اتحاد الكرة أول من أمس، استمر لحوالي ثلاث ساعات ونصف، من دون أن تحظى الأندية بلقاء أي مسؤول.. اعتصام الأندية أو الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية.. معلومات تفيد أن أحد أندية الدرجة الثانية، تواصل مع محام من خارج الأردن من أجل استشارته في إمكانية رفع القضية لمحكمة التحكيم الدولية "الكاس".
المحاضرة أسيل بربراوي - (أرشيفية)
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