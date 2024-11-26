البرو تستبعد المحاضر دغش وتستعين بالشرع وأسيل.. اتحاد الكرة يستدعي حكمات مصريات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



إبعاد دغش من "البرو" والاستعانة بالشرع وأسيل

قرر اتحاد كرة القدم، إبعاد المحاضر صالح دغش، عن المشاركة في إلقاء محاضرات في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، المقامة حاليا في عمان، والتي تختتم يوم الخميس المقبل جزأها الثالث.



ولم يعلن الاتحاد عن سبب إبعاد المدرب، ولكن معلومات من المشاركين في الدورة، تشير إلى خلاف جرى بينه وبين محاضر آخر، ما تسبب في إبعاده عن الدورة.

واستعانت دورة البرو بالمحاضرين زيد الشرع وأسيل بربراوي، اللذين التحقا بفعاليات الدورة التي تحظى بمشاركة عدد من المدربين من الأردن وخارجها.



استدعاء حكمات مصريات لمباراة منتخب السيدات أمام إيران

استدعى اتحاد كرة القدم، طاقم حكمات من جمهورية مصر العربية، لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني للسيدات أمام نظيره الإيراني، واللتان تقامان يوم غد الخميس والأحد المقبل في عمان.



ويضم الطاقم المصري الحكمات نورا السيد ومنى عطالله وجمالات أبو ريا، حيث يتكفل اتحاد الكرة بتكاليف الحكمات.



ويأتي الاستعانة بحكمات من الخارج في هاتين المباراتين، على اعتبار أن المباراتين تعتبران دوليتين، وبالتالي الاستعانة بحكمات من خارج الدولة المضيفة.



العمايرة من جدة: منتخب السلة يرفع الرأس

قال حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم والفيصلي السابق لؤي العمايرة، إن المنتخب الوطني لكرة السلة دائما يرفع الرأس في جميع مشاركاته، لافتا إلى أنه حرص على التواجد في الصالة الرياضية في مدينة جدة السعودية أول من أمس، لتشجيع لاعبي منتخب السلة في مباراتهم بالنافذة الآسيوية أمام المنتخب الفلسطيني والتي انتهت بفوز الأردن.



ويعمل العمايرة حاليا مدربا لحراس مرمى فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، حيث أثبت حضورا لافتا خلال عمله. وقال العمايرة في تصريح لـ"الغد" من جدة: ما أن علمت بإقامة مباراة لمنتخب السلة في جدة، حتى هرولت لتأمين تذكرة لحضور المباراة، وتشجيع المنتخب الوطني الذي يرفع الرأس دائما في كل مشاركاته، ويكفي أنه تأهل إلى المونديال 3 مرات في إنجاز غير مسبوق.



وأضاف: رغم عشقي لكرة القدم، إلا أن إنجازات اتحاد كرة السلة وتألق صقور المنتخب دفعني لمتابعة المنتخب الذي عودنا على التألق وتحقيق النتائج اللافتة والمميزة، موجها الشكر والتقدير لاتحاد اللعبة واللاعبين.



نتائج "النشامى" تغري المحترفين الأردنيين في الخارج

تفيد المعلومات أن عددا لا بأس به من المحترفين الأردنيين في الخارج، ممن لم ينضموا لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، يبدون رغبتهم الضمنية، بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة الحالية والمقبلة.



وبدأ لاعبون في الخارج بمغازلة المنتخب الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لإبداء الرغبة في الانضمام لصفوف منتخب النشامى.



وتأتي هذه المغازلة والرغبة في ارتداء قميص المنتخب، بعد النتائج اللافتة للنشامى في كأس آسيا الأخيرة، إلى جانب المنافسة على التأهل للمونديال، حيث يرى اللاعبون المحترفون في الخارج، أن اللعب في صفوف منتخب يلعب في كاس العالم، سينعكس إيجابا على سمعتهم، ما يساهم في رفع قيمتهم التسويقية، إلى جانب الهدف الأصلي المتمثل بنيل شرف ارتداء قميص المنتخب.



"مشروع تطوير الفئات" يزور الحسين إربد ويلتقي موتا

زار القائمون على مشروع تطوير الفئات العمرية في اتحاد كرة القدم، نادي الحسين إربد، في إطار جولاتهم على الأندية، لشرح آلية تطوير الفئات، من خلال استقطاب مدربين ومعدين على نفقة الاتحاد ضمن مشروع طويل الأمد، يهدف إلى دعم الفئات العمرية.



ويوفر الاتحاد رواتب مدربي فرق الفئات، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع، دعم أندية الفيصلي والوحدات والحسن إربد، قبل أن تمتد لاحقا لبقية الأندية.



وبعد زيارة لناديي الفيصلي والوحدات، عاد القائمون على الدورة لزيارة نادي الحسين إربد، حيث التقوا مع إدارة النادي، قبل أن يلتقوا مع المدير الفني لفريق كرة القدم البرتغالي جواو موتا، حيث تم مناقشة أفكار تطوير الفئات العمرية.



ويعتبر مشروع تطوير الفئات، من المشاريع الرائدة في اتحاد الكرة، التي تهدف إلى استدامة تطوير الكرة بمختلف مراحلها.

كواليس النجوم

. رحيل المحترف وانغا عن فريق الطلبة العراقي، جاء بسبب قلة مشاركته في المباريات.. وانغا لعب حوالي 90 دقيقة فقط في 8 مباريات مع فريق الطلبة.. يشار إلى أن وانغا سبق وأن تألق في صفوف فريقي السلط والفيصلي.

. رئيس ناد في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، تمنى على الجهاز الفني لمنتخب السيدات، متابعة مباريات الدوري، للوقوف على مستويات اللاعبات.. رئيس النادي وفي حديثه لـ"الغد"، أشار إلى تواجد لاعبات في دوري الأولى مؤهلات للعب في المنتخب الوطني.

. لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، حصلوا على وعد بصرف الرواتب يوم غد الخميس.

. مسؤول في نادي بدوري المحترفين لكرة القدم، كشف عن تدخلات إدارية دائمة في الخيارات الفنية للمدرب خلال المنافسات.. المتحدث أشار إلى أن المدرب يرغب باستمالة الإدارة وكسب رضاها من أجل الاستمرار مع الفريق.

. المدير الفني في اتحاد كرة القدم الهولندي اليكس جيتزي، يتواجد حاليا خارج الأردن.. أليكس يقضي إجازة خاصة خارج الأردن.

. حكمات من الأردن وسورية ولبنان توافدن إلى مدينة العقبة، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للشابات التي تنطلق في مدينة العقبة اعتبارا من يوم غد الخميس.. الخبيرة التحكيمية هبة عابد والسوري باسل الحجار يشرفان على الجوانب التحكيمية في البطولة.

. اعتصام أندية الدرجة الثانية لكرة القدم أمام اتحاد الكرة أول من أمس، استمر لحوالي ثلاث ساعات ونصف، من دون أن تحظى الأندية بلقاء أي مسؤول.. اعتصام الأندية أو الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية.. معلومات تفيد أن أحد أندية الدرجة الثانية، تواصل مع محام من خارج الأردن من أجل استشارته في إمكانية رفع القضية لمحكمة التحكيم الدولية "الكاس".









المحاضرة أسيل بربراوي - (أرشيفية)