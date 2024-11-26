8 علامات خفية تدل على قرب الانفصال

كثير ما نسمع قصصًا عن نساء فوجئن برحيل أزواجهنّ، ويزعم البعض أنّها تكون دون سابق إنذار، ولكن الحقيقة هي أنَّ هناك دائمًا مؤشرات تدل على أن العلاقة تمر بمحنة وإن كانت خفية وتدريجية، فقد تكون هذه العلامات بسيطة، مثل تغير في نمط التواصل أو انخفاض في المودة، ولكنها تكون كافية للإشارة إلى وجود مشكلة أعمق، وغالبًا ما تتجاهل النساء هذه العلامات، اعتقادًا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها، ولكنها في الواقع قد تكون بداية النهاية.

جوانا هاريسون أخصائية العلاقات الرائدة ومؤلفة كتاب ((Five Arguments All Couples (Need to) Have))، كشفت لصحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية 8 علامات تدل على أنّ زوجك على وشك تركك وذلك بفضل الخبرة التي تتمتع بها منذ 19 عامًا في تقديم المشورة للأزواج المنفصلين، فضلًا عن طريقتها في مساعدة الزوجين على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانا قادرين على البقاء معًا أم لا؟ حتى لو خان أحدهما الآخر، ففي بعض الحالات تقول ((جوانا))، إنّه يمكن النظر إلى الخيانة الزوجية باعتبارها جرس إنذار ضخم للعلاقة بدلًا من كونها طريقًا للطلاق.



وتكشف أخصائية العلاقات عن العلامات الثمانية التي تخبرك أنَّ زوجك على وشك الانفصال عنك.



الزوج مثل الزائر في المنزل

عندما تعيشون معًا، فإنّكم تظهرون اهتمامكم من خلال التعاون والعمل كفريق واحد للقيام بالأعمال المنزلية، ولكن إذا بدا أحد الطرفين أقل انخراطًا مما كان عليه في السابق، وأصبح أكثر اهتمامًا بالاستمتاع بمتعته الشخصية من المشاركة في الأمور اليومية، فإن هذا يشكل علامة تحذيرية بأنّ هناك تحول بعيدًا عن العمل الجماعي.



قضاء الوقت في ممارسة هواياته

وتقول خبيرة العلاقات إنّ الزوج يبدأ دون طلب الموافقة أن يفعل المزيد من الأشياء التي يستمتع بها مثل ركوب الدراجات، أو مواعدة الأصدقاء دون الاهتمام بالتأثير الذي يخلفه ذلك عليك أو على وقتك كعائلة، وتبدأ هذه الأنشطة لتمثل حياته الجديدة.



لا يقاتل من أجل العلاقة

عندما تكون الخلافات كبيرة بين الزوجين، دائمًا ما يقول أحدهما إنني أهتم كثيرًا بعلاقتنا وأريد أن نعالج هذه المشكلة التي نشأت بيننا، فالخلاف هو محاولة للتواصل بقدر ما هو اختلاف في الرأي، فإذا كان الرجل يفكر في المغادرة، فمن المحتمل أنَّه يتوقف عن الجدال لأنّه تخلى عن العلاقة.



لا أحضان أو تشابك الأيدي

أحيانًا ما يحدث تغييرًا في مظاهر المودة اليومية بينك وبين زوجك، فقد تشعرين ببرودة تبدأ في التطوّر، وتدركين أنَّه لا يلمس يديكِ أو يجلس بالقرب منك، فالمودة الجسدية ليست مجرد علامة على مدى إعجابك ببعضكما البعض، وإنما علامة على اهتمامكما ببعضكما البعض.





الشعور بالغياب العاطفي

لا تقلل من شأن قوة الشعور الغريزي، فعندما تعيش مع شخص ما لفترة طويلة، يمكنك أن تشعر عندما يكون هناك شيء غير طبيعي في العلاقة، قد لا تتمكن من التعبير عن ذلك ولا ترى علامات واضحة، ولكنك تشعر بتحوّل في التركيز من قِبل شريك حياتك، ولكن إذا أصبح الزوج يخطط للمغادرة أو الانفصال فقد تلاحظ الزوجة أنّه أصبح غير متاح فجأة في علاقتهما.



يتجنب الحديث عن المستقبل

من الطبيعي في أي علاقة زوجية أن يتحدث الشريكان عن العلاقة ومستقبلها، لكن من يفكر في الرحيل سيحاول تفكيك كل ذلك في رأسه، وإذا توقف عن الحديث عن الخطط المستقبلية، مهما كانت تافهة، فهذه علامة مقلقة على أنَّه لا يفكر بالضرورة في أن يكون مستقبله معك.



غياب العلاقة الحميمية

غياب الاهتمام بالعلاقة الحميمية، أو استخدامها كوسيلة للضغط على الشريك، هو مؤشر واضح على وجود مشاكل عميقة في العلاقة الزوجية.



تشعرين بالنقص بسببه

إذا أظهر الشخص الذي تحبه باستمرار عدم حسن النية تجاهك أو تجاه علاقتك، فهذا أمر مرهق ومحبط، فقد يبدو غير مهتم، فإذا قطع شريكك علاقتك عاطفيًا أو حتى جعلك تكرهه فهذا يسهل عليه الأمر.





5 خطوات لإصلاح علاقتك بزوجك

وتقول خبيرة العلاقات إنّه إذا لاحظتِ هذه العلامات التي تخبرك بأنّ زوجك على وشك تركك، لكنكِ قررت أنك تريدين منه البقاء، فاتبعي الخطوات الخمس التالية:



- الخطوة الأولى إذا كنت تأملين في بقائه، يجب أن يكون هناك تبادلًا صادقًا بينكما، فأحد الأسئلة التي يمكنك طرحها عليه هو ((ما الذي لا يناسبك في هذه العلاقة؟))، قد يقول ((أنت غاضبة مني طوال الوقت)) أو ((طريقتك في التعامل مع المشاكل لم تنجح)).



- أما الخطوة الثانية قد يتعين عليك التفكير في السبب الذي دفعه إلى إعلان رغبته في الرحيل والاهتمام بذلك، وقد يتعين عليك قبول حقيقة مفادها أنَّ بعض جوانب سلوكك لابد وأن تتغير، لكن من المهم أيضًا ألا تخسري شخصيتك ومبادئك من أجل إقناعه بالبقاء، فالعلاقة التي تفقدين فيها كل ذرة من ذاتك لا تستحق الاستمرار.



- إذا اتفقتم على بداية جديدة أو إعادة ضبط الأمور، فمن الأهمية بمكان أن تفكروا في ((أين نحن الآن؟)) والتحدث عن ((ما الذي تحتاجه أنت، وما الذي أحتاجه أنا، وما الذي تحتاجه هذه العلاقة وكيف يمكننا إعادة ضبطها؟))، إذ يجب أن يكون الأمر ديموقراطيًا.



- الانجذاب الجسدي مسألة حساسة، ولكن يجب على كل من الشريكين التفكير فيها، ومن الطرق التي نعبر بها عن اهتمامنا بذل الجهد، فنحن نفكر في كيفية ظهورنا أمام بعضنا البعض، لذا فإنّ المظهر الجسدي مهمًا في تطور العلاقة بينكما، فإذا كنت تعلم أن شريكك يحب ارتداء ملابس أنيقة بين الحين والآخر، فلماذا لا تفعل ذلك؟



- في بعض الأحيان عندما تكتشف المرأة استقلالها، يدرك الرجل ما فقده، وأحيانًا قد يعجبك هذا الاستقلال كثيرًا لدرجة أنك لا ترغبين في عودته إليك، لذا دعيه يرحل، وفكري جيدًا في شكل مستقبلك دونه، وحددي أولوياتك.



واختتمت خبيرة العلاقات نصائحها قائلة: ((انتبهي إلى أنه إذا تركك، فمن الضروري أن تجدي بعض الأصدقاء أو أفراد الأسرة الداعمين لمساعدتك في تجاوز الأمر، إذا كنت تشعرين بالضيق والحزن، فأنت لست في أفضل وضع للتفاوض على نهاية زواجك بطريقة ناضجة، واعلمي أيضًا أنّه لا يمكنك إجباره على البقاء إذا لم يكن يريد ذلك)). وكالات

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