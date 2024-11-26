رغم اختلاف موقفهما السياسي.. سلاف فواخرجي: أحن ليارا صبري وأرغب بالتعاون معها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشادت الفنانة سلافة فواخرجي بزميلتها الممثلة يارا صبري، مؤكدة أنها ترغب بالتعاون الفني معها من جديد، رغم اختلاف المواقف السياسية بين الطرفين.
وقالت فواخرجي، في تصريح لموقع "فوشيا"، ان يارا صبري ممثلة "رائعة ومهمة"، وانها لاتمانع من التعاون معها، مؤكدة أن اختلاف الرأي
"لا يفسد للود قضية ولا يمكن أن ينسيها ذكرياتهما الجميلة معاً".
وأضافت أن "الخبز والملح بيننا ما بينتسى.. واللي بينسى الملح والخبز يكون بلا أصل وهاد الشي ما بيحصل معنا”.
واشارت الى انها كانت السباقة بالحديث عن الموضوع، حيث سبق واعلنت انها تعيش حالة "حنين دائم" ليارا صبري، خاصة بعد مشاركتهما في بطولة مسلسل "بكرا أحلى"
وجاء كلام سلاف رداَ على تصريحات يارا صبري بأنها ربما تعمل مجدداَ مع فواخرجي، مؤكدة على موقفها الثابت الذي لم يتغير تجاه الأزمة السورية.
وعرض مسلسل "بكرا احلى" من بطولة النجمتين سلافة فواخرجي ويارا صبري، عام 2005، للمخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، وتأليف محمد أوسو ، وهو واحد من أعمال الكوميديا السوداء الذي حقق جماهيرية واسعة.
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