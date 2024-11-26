رغم اختلاف موقفهما السياسي.. سلاف فواخرجي: أحن ليارا صبري وأرغب بالتعاون معها

أشادت سلافة فواخرجي بزميلتها الممثلة يارا صبري، مؤكدة أنها ترغب بالتعاون الفني معها من جديد، رغم اختلاف المواقف السياسية بين الطرفين.

وقالت فواخرجي، في تصريح لموقع "فوشيا"، ان يارا صبري ممثلة "رائعة ومهمة"، وانها لاتمانع من التعاون معها، مؤكدة أن اختلاف الرأي

"لا يفسد للود قضية ولا يمكن أن ينسيها ذكرياتهما الجميلة معاً".

وأضافت أن "الخبز والملح بيننا ما بينتسى.. واللي بينسى الملح والخبز يكون بلا أصل وهاد الشي ما بيحصل معنا”.



واشارت الى انها كانت السباقة بالحديث عن الموضوع، حيث سبق واعلنت انها تعيش حالة "حنين دائم" ليارا صبري، خاصة بعد مشاركتهما في بطولة مسلسل "بكرا أحلى"



وجاء كلام سلاف رداَ على تصريحات يارا صبري بأنها ربما تعمل مجدداَ مع فواخرجي، مؤكدة على موقفها الثابت الذي لم يتغير تجاه الأزمة السورية.



وعرض مسلسل "بكرا احلى" من بطولة النجمتين سلافة فواخرجي ويارا صبري، عام 2005، للمخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، وتأليف محمد أوسو ، وهو واحد من أعمال الكوميديا السوداء الذي حقق جماهيرية واسعة.

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