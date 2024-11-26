مستعد للتوسل إليها.. صراع بين براد بيت وأنجلينا جولي لرؤية أطفاله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل نجم هوليوود براد بيت إلى مرحلة اليأس، وبات مستعدًا للتوسل إلى حبيبته السابقة أنجلينا جولي للسماح له برؤية أطفالهما، بعد أن تدهورت علاقة الثنائي كثيرًا في السنوات الأخيرة، مع بقاء حضانة أطفالهما في قلب الخلاف بينهما.
وبحسب ما ذكر تقرير لموقع "Radar Online"، فإن براد بيت على استعداد لإنهاء الدعوى القضائية إذا سمحت له أنجلينا برؤية أطفالهما مجددًا، وهو من لديه حقوق الزيارة فقط لأصغر طفلين.
وتابع ان براد لم يتخل عن أطفاله وكان من الصعب للغاية عليه أن يشعر بالانفصال عنهم، وكلما طال أمد الانفصال، كلما أصبح الأمر مؤلمًا أكثر" وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن أحد المطلعين.
ومع اقتراب العطلات، ذكرت التقارير أن بيت يشعر بحزن شديد، ويقول الآن إنه على استعداد لفعل أي شيء للحصول على بعض الوقت مع أطفاله، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن كبريائه والطلب من أنجلينا إظهار بعض الرحمة. وكالات
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