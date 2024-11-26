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مستعد للتوسل إليها.. صراع بين براد بيت وأنجلينا جولي لرؤية أطفاله

11/26/2024 2:37:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وصل نجم هوليوود براد بيت إلى مرحلة اليأس، وبات مستعدًا للتوسل إلى حبيبته السابقة أنجلينا جولي للسماح له برؤية أطفالهما، بعد أن تدهورت علاقة الثنائي كثيرًا في السنوات الأخيرة، مع بقاء حضانة أطفالهما في قلب الخلاف بينهما.

وبحسب ما ذكر تقرير لموقع "Radar Online"، فإن براد بيت على استعداد لإنهاء الدعوى القضائية إذا سمحت له أنجلينا برؤية أطفالهما مجددًا، وهو من لديه حقوق الزيارة فقط لأصغر طفلين.


وتابع ان براد لم يتخل عن أطفاله وكان من الصعب للغاية عليه أن يشعر بالانفصال عنهم، وكلما طال أمد الانفصال، كلما أصبح الأمر مؤلمًا أكثر" وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن أحد المطلعين.


ومع اقتراب العطلات، ذكرت التقارير أن بيت يشعر بحزن شديد، ويقول الآن إنه على استعداد لفعل أي شيء للحصول على بعض الوقت مع أطفاله، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن كبريائه والطلب من أنجلينا إظهار بعض الرحمة. وكالات

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