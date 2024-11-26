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مرتبط بالسرطان.. بوتين يكشف عن إنجاز علمي كبير في روسيا

11/26/2024 2:37:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.

وصرح الرئيس بوتين بذلك خلال اجتماعه مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إذ استعرضت سكفورتسوفا أحدث الابتكارات العلمية للوكالة ومنتجاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بلقاحات السرطان.

وخلال الاجتماع، سأل بوتين سكفورتسوفا حول إنشاء لقاح شخصي للسرطان:"كم من الوقت يلزم للبدء باستخدام اللقاح الجديد تقريبا؟".

وردت سكفورتسوفا بأن الأمر قد يستغرق حوالي عام آخر، وذلك للتحقق من كل مكون في اللقاح على حدة، وللتحقق من كل المكونات معا".

وعلق بوتين، بالقول:"سيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير".

وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان. سبوتنيك



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