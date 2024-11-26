مرتبط بالسرطان.. بوتين يكشف عن إنجاز علمي كبير في روسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.
وصرح الرئيس بوتين بذلك خلال اجتماعه مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إذ استعرضت سكفورتسوفا أحدث الابتكارات العلمية للوكالة ومنتجاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بلقاحات السرطان.
وخلال الاجتماع، سأل بوتين سكفورتسوفا حول إنشاء لقاح شخصي للسرطان:"كم من الوقت يلزم للبدء باستخدام اللقاح الجديد تقريبا؟".
وردت سكفورتسوفا بأن الأمر قد يستغرق حوالي عام آخر، وذلك للتحقق من كل مكون في اللقاح على حدة، وللتحقق من كل المكونات معا".
وعلق بوتين، بالقول:"سيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير".
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان. سبوتنيك
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