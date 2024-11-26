البحر بين المكان والشخصيات الروائية.. 3 نماذج من الرواية الكويتية

مرح خالد*





"هل تجيئين معي إلى البحر؟

لنحتمي تحت عباءته الزرقاء.."

-نزار قباني



يخلق الروائي شخصياته التي يحاول ان يجسد بها الواقع الذي يعيشه، ويسبغ عليها من الصفات ما يراه مناسبًا لتحيا داخل الأوراق، ويخلق لها عناصر مساعدة ليكتمل وجودها. فنجد المكان والزمان والحبكة ويصقلها بالسرد والوصف. ولعنصر المكان خصوصيته في نظري، فهو الفلك الذي تدور فيه الشخصيات، والذي يتماهى فيه ومعه باقي العناصر.



يفتش الرواة من المكان الواحد على نقطة مشتركة أثرت في ماضي وحاضر المجتمع وانعكست على شعوره وتصرفاته، ويرتكزون عليها لتشكيل عالم من المحسوسات، قد تطابق عالم الواقع وقد تخالفه. وفي قراءة الأدب الكويتي، قد نرى أن نقطة التلاقي هي البحر. فعلى الرغم من تعلق مواطني الخليج العربي بخليجهم وشواطئه، لفت نظري تعلق أهل الكويت تحديدًا ببحرهم. ففي الرواية الكويتية، لم يكن البحر مجرد مكان، ففي بعض الأحيان تجاوز دوره ليصبح شخصية من الشخصيات، حاضرًا وبقوة، حتى لو منحوه لسانًا لتحدث. وربما يعود ذلك إلى أن البحر شكل الذاكرة الكويتية في أزمنة الغوص بحثًا عن المحار وفي داخله اللؤلؤ في أعماق الخليج، وظل البحر لسنوات طويلة هو مصدر الرزق والخطر. كما كان البحر هو مطمع الغزاة قبل النفط، فهو معبر يربط اليابسة بالعالم الواسع، وكان الاستيلاء عليه يعني التحكم بالتجارة والنقل.



وامتد أثره أيضًا إلى الحياة الاجتماعية، فاحتل البحر جزءًا كبيرًا من الحكايات الشعبية والأمثال والأساطير الموروثة. كما جاء دائم كطرف ثالث في قصص الحب التي تروى، وبين ونتيجة لما سبق، نستطيع أن نرى البحر ينقلب من مجرد مكان للأحداث ليصبح شخصية حية في الرواية، وقد نرى ذلك في ثلاثة نماذج من عدة أجيال روائية كويتية. أبناء البحر نقلوا لنا زرقته وغضبه ووحشيته وزبده، ورسموه شخصًا في أحداث الروايات.

وسمية تخرج من البحر لليلى عثمان

"كيف لهذه... أن تفهم أنها بسؤالها المتكرر عن حبه للبحر إنما تفجر سكون العاصفة، تهز شجرة الماضي البعيد فتتساقط الذكريات، متسابقة، توقظ كل شيء نام. آه لو تعلم أنها بسؤالها المستمر، إنما توقظ في قلبه وجهها، فتعود عيناها إليه، توجدان من جديد في كل مرة، جمرتين حارقتين، لؤلؤتين صافيتين، ثمرتين صافيتين، ثمرتين ناضجتين، تهتزان أمامه، فيشرق كل شيء فيها حتى اسمها... وسميّة... كان اسمها وسميّة.."



تعد ليلى عثمان من أهم الروائيات الكويتيات، حيث نشرت للمرة الاولى عام 1985، وقدمت مشروعها الأدبي لتنقل صورة المجتمع الكويتي قبل النفط، المجتمع التقليدي، مجتمع البحر وكجميع المجتمعات العربية في حينها، مجتمع التسلط العائلي وتقديس التقاليد أكثر من الانسان. ونرى في أعمال ليلى تركيزًا على المرأة ومعاناتها وعلاقتها بالرجل سواء أكان أبًا أو أخًا أو زوجًا.



في هذه الرواية التي تم اختيارها كواحدة من أفضل 100 رواية عربية، قدمت ليلى طرحًا مميزًا وجسدت به وجع أن تكون فتاة في مجتمع يخاف الفتيات وعارهن. منذ الصفحة الأولى نستشعر بتلاطم الأمواج كأننا نقف مع عبدالله على الشاطئ، ونستطيع أن نشم الرائحة المالحة للبحر والأسماك. عبدالله الذي هرب من جحيم المنزل ليتذكر حبيبته الوحيدة، وسمية. تعود بنا ليلى إلى ذاكرة الكويت عندما كانت داخل السور، قبل أن تنمو وتتضخم، صورة المجتمع الكويتي قبل النفط، المجتمع التقليدي، مجتمع البحر وكجميع المجتمعات العربية في حينها، مجتمع التسلط العائلي وتقديس التقاليد أكثر من الانسان، وترسم ملامح الحياة وتصف حضور البحر.



في علاقة طفولية بريئة بدأت عند البحر، الذي تحول في لحظة ليصبح شيطان الخطيئة البريئة، مكانًا للقاء المحرم، وثم إلى قاتل. البحر الذي ابتلع وسمية داخله رغم أنها أحبته. وبين الماضي والحاضر نتقلب مع عبدالله بين ذكريات حارقة وحاضر تعيس لا لون له ولا طعم.. سوى طعم البحر.



السندباد الأعمى، أطلس البحر والحرب لبثينة العيسى

"كانت قدماها تغوصُان في الرّمل الدافئ، وهي عائدة إلى الشاليه، والبحر من ورائها. أمضت السَّاعات الأخيرة تبحث عن القواقع والأصداف، القنافذ السوداء وأسماك الزوري، نجمات البحر والقباقِب والحلازين. كان جلدها قد تحمَّصَ وتقشّر، وقلبها يرقصُ من جمال الدُّنيا"



في رواية السندباد الأعمى، تبدأ القصة عام ١٩٩٠، في رحلة عائلية إلى البحر حيث "كل الأشياء كانت في المكان المفترض"، حدث واحد يقلب حياة الطفلة مناير إلى الأبد، ففي الصباح كانت مناير "تتحمص" تحت الشمس على البحر، كان العد العكسي للكارثة يتسارع، منذرًا بجريمة لا شاهد عليها سوى البحر.



رواية عن جرائم الشرف؛ وعن كيف تعامل النساء كأنها ممتلكات شخصية للرجل ولا يحق لها أن تفكر أو تحلم، رواية عن حرب الخليج الثانية؛ الحرب التي أودت بنا جميعًا إلى الهاوية. رواية عن المشاعر المطحونة والمدفونة، عن علاقات العمر التي تنتهي في رفة عين، عن الانسان بأحقر صوره.



ستظل عاجزًا عن تحديد من كان ضحية من..الكثير من الاسقاطات السياسية التي تفتح عيونك على زوايا لم تفكر بها، أو بالأحرى لم يسبق لي أن فكرت أنا بها. تركتني الرواية في حالة حزن، حزن عميق، وحدي في بركة دموع أبكي مناير التي لم يتبقَ لها من ذكرى والدتها سوى صورة، والتي عُطبت للأبد بسبب الحب والحرب، وكيف انتهت ايضًا عند البحر، البحر ذاته.



أسفار مدينة الطين- سعود السنعوسي

"توب توب يا بَحَر

⁠‫ثلاثة، والرّابع دَخَل‬‬

⁠‫جيبهم، طالبينك جيبهم‬‬

⁠‫جيبهم، خاطفين بجيبهم ‬‬

ما تخاف من الله يا بحر؟! "



يطول الحديث عن هذه الثلاثية التي أمضى كاتبها قرابة تسع سنوات وهو يكتبها، وجاءت على ثلاثة أجزاء، سِفر العباءة؛ والتي من يملكها يستطيع أن يحجب مدينة عن عين الشمس، وسِفر التبة؛ حين يدخل سليمان في الموجة السابعة، وسِفر العنفوز؛ حين نفقد هويتنا بعد أن نترك مكاننا المناسب. حكاية مدينة من طين، تختلط فيها الحقيقة بالسحر، والخيال بالواقع.



تبدأ الحكاية بزيارة "الشايب" للـكاتب "صادق بوحدب"، لينقل له حكاية الأسفار وسكانها ويطلب منه أن يكتبها.. ويحذره أن كتابة هذه الرواية ستسبب مشكلة ولكن صادق يهوى المشاكل، ونحن القراء نلحق بصادق والمشكلة من أول جزء وحتى آخر جزء. بنا "صادق" بين الكويت ١٩٩٠ والكويت ١٩٢٠، -وهي لمن لا يعلم أعوام مفصلية في تاريخ دولة الكويت-. وبحضور لمزيج بين الأساطير والتاريخ والقضايا الاجتماعية نبدأ رحلتنا. قبل النفط وعلى شاطئ البحر، نلتقي بالصاجّة أم حدب، ونتعرف على موسم الغوص وجمع اللؤلؤ، ونلقي نظرة على الارسالية التبشيرية، وما تلى معركة الجهراء، ونعيش الكثير من القصص، وأقربها إلى قلبي قصة سليمان، وزوجته فضة، وأظن أن الرواية يجب أن تضم قصة حب بين طياتها، فكانت قصة سليمان وفضة غصة في القلب.



البحر في هذه الثلاثية، كان مفتاح البداية والنهاية، لم يكن أحد الشخصيات فقط، أعتقد أن كان البطل الخفي، ستشعر بأنفاسك محبوسة وأنت تغوص مع الحكاية وتصارع مع شباك الصيادين وت فظهر كبوابة للزمن، ومصدر للرزق والخطر، ومكان غرق الأصدقاء. وفي حوار سابق مع الاعلامية نجوى بركات، أشار سعود إلى أن البحر في التراث الكويتي يكاد يوازي "بوسيدون" في الأسطورة الاغريقية.



أخيرًا

نستطيع أن نقول أن حضور البحر كعنصر في الرواية الكويتية جاء كفعل مستمر في تطورها، حيث لم يعد المكان مجرد مساحة جغرافية، بل تأصل وتجذر في وعي المجتمعات إلى أن تماهى مع الشخوص.



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