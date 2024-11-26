البحر بين المكان والشخصيات الروائية.. 3 نماذج من الرواية الكويتية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مرح خالد*
"هل تجيئين معي إلى البحر؟
لنحتمي تحت عباءته الزرقاء.."
-نزار قباني
يخلق الروائي شخصياته التي يحاول ان يجسد بها الواقع الذي يعيشه، ويسبغ عليها من الصفات ما يراه مناسبًا لتحيا داخل الأوراق، ويخلق لها عناصر مساعدة ليكتمل وجودها. فنجد المكان والزمان والحبكة ويصقلها بالسرد والوصف. ولعنصر المكان خصوصيته في نظري، فهو الفلك الذي تدور فيه الشخصيات، والذي يتماهى فيه ومعه باقي العناصر.
يفتش الرواة من المكان الواحد على نقطة مشتركة أثرت في ماضي وحاضر المجتمع وانعكست على شعوره وتصرفاته، ويرتكزون عليها لتشكيل عالم من المحسوسات، قد تطابق عالم الواقع وقد تخالفه. وفي قراءة الأدب الكويتي، قد نرى أن نقطة التلاقي هي البحر. فعلى الرغم من تعلق مواطني الخليج العربي بخليجهم وشواطئه، لفت نظري تعلق أهل الكويت تحديدًا ببحرهم. ففي الرواية الكويتية، لم يكن البحر مجرد مكان، ففي بعض الأحيان تجاوز دوره ليصبح شخصية من الشخصيات، حاضرًا وبقوة، حتى لو منحوه لسانًا لتحدث. وربما يعود ذلك إلى أن البحر شكل الذاكرة الكويتية في أزمنة الغوص بحثًا عن المحار وفي داخله اللؤلؤ في أعماق الخليج، وظل البحر لسنوات طويلة هو مصدر الرزق والخطر. كما كان البحر هو مطمع الغزاة قبل النفط، فهو معبر يربط اليابسة بالعالم الواسع، وكان الاستيلاء عليه يعني التحكم بالتجارة والنقل.
وامتد أثره أيضًا إلى الحياة الاجتماعية، فاحتل البحر جزءًا كبيرًا من الحكايات الشعبية والأمثال والأساطير الموروثة. كما جاء دائم كطرف ثالث في قصص الحب التي تروى، وبين ونتيجة لما سبق، نستطيع أن نرى البحر ينقلب من مجرد مكان للأحداث ليصبح شخصية حية في الرواية، وقد نرى ذلك في ثلاثة نماذج من عدة أجيال روائية كويتية. أبناء البحر نقلوا لنا زرقته وغضبه ووحشيته وزبده، ورسموه شخصًا في أحداث الروايات.
وسمية تخرج من البحر لليلى عثمان
"كيف لهذه... أن تفهم أنها بسؤالها المتكرر عن حبه للبحر إنما تفجر سكون العاصفة، تهز شجرة الماضي البعيد فتتساقط الذكريات، متسابقة، توقظ كل شيء نام. آه لو تعلم أنها بسؤالها المستمر، إنما توقظ في قلبه وجهها، فتعود عيناها إليه، توجدان من جديد في كل مرة، جمرتين حارقتين، لؤلؤتين صافيتين، ثمرتين صافيتين، ثمرتين ناضجتين، تهتزان أمامه، فيشرق كل شيء فيها حتى اسمها... وسميّة... كان اسمها وسميّة.."
تعد ليلى عثمان من أهم الروائيات الكويتيات، حيث نشرت للمرة الاولى عام 1985، وقدمت مشروعها الأدبي لتنقل صورة المجتمع الكويتي قبل النفط، المجتمع التقليدي، مجتمع البحر وكجميع المجتمعات العربية في حينها، مجتمع التسلط العائلي وتقديس التقاليد أكثر من الانسان. ونرى في أعمال ليلى تركيزًا على المرأة ومعاناتها وعلاقتها بالرجل سواء أكان أبًا أو أخًا أو زوجًا.
في هذه الرواية التي تم اختيارها كواحدة من أفضل 100 رواية عربية، قدمت ليلى طرحًا مميزًا وجسدت به وجع أن تكون فتاة في مجتمع يخاف الفتيات وعارهن. منذ الصفحة الأولى نستشعر بتلاطم الأمواج كأننا نقف مع عبدالله على الشاطئ، ونستطيع أن نشم الرائحة المالحة للبحر والأسماك. عبدالله الذي هرب من جحيم المنزل ليتذكر حبيبته الوحيدة، وسمية. تعود بنا ليلى إلى ذاكرة الكويت عندما كانت داخل السور، قبل أن تنمو وتتضخم، صورة المجتمع الكويتي قبل النفط، المجتمع التقليدي، مجتمع البحر وكجميع المجتمعات العربية في حينها، مجتمع التسلط العائلي وتقديس التقاليد أكثر من الانسان، وترسم ملامح الحياة وتصف حضور البحر.
في علاقة طفولية بريئة بدأت عند البحر، الذي تحول في لحظة ليصبح شيطان الخطيئة البريئة، مكانًا للقاء المحرم، وثم إلى قاتل. البحر الذي ابتلع وسمية داخله رغم أنها أحبته. وبين الماضي والحاضر نتقلب مع عبدالله بين ذكريات حارقة وحاضر تعيس لا لون له ولا طعم.. سوى طعم البحر.
السندباد الأعمى، أطلس البحر والحرب لبثينة العيسى
"كانت قدماها تغوصُان في الرّمل الدافئ، وهي عائدة إلى الشاليه، والبحر من ورائها. أمضت السَّاعات الأخيرة تبحث عن القواقع والأصداف، القنافذ السوداء وأسماك الزوري، نجمات البحر والقباقِب والحلازين. كان جلدها قد تحمَّصَ وتقشّر، وقلبها يرقصُ من جمال الدُّنيا"
في رواية السندباد الأعمى، تبدأ القصة عام ١٩٩٠، في رحلة عائلية إلى البحر حيث "كل الأشياء كانت في المكان المفترض"، حدث واحد يقلب حياة الطفلة مناير إلى الأبد، ففي الصباح كانت مناير "تتحمص" تحت الشمس على البحر، كان العد العكسي للكارثة يتسارع، منذرًا بجريمة لا شاهد عليها سوى البحر.
رواية عن جرائم الشرف؛ وعن كيف تعامل النساء كأنها ممتلكات شخصية للرجل ولا يحق لها أن تفكر أو تحلم، رواية عن حرب الخليج الثانية؛ الحرب التي أودت بنا جميعًا إلى الهاوية. رواية عن المشاعر المطحونة والمدفونة، عن علاقات العمر التي تنتهي في رفة عين، عن الانسان بأحقر صوره.
ستظل عاجزًا عن تحديد من كان ضحية من..الكثير من الاسقاطات السياسية التي تفتح عيونك على زوايا لم تفكر بها، أو بالأحرى لم يسبق لي أن فكرت أنا بها. تركتني الرواية في حالة حزن، حزن عميق، وحدي في بركة دموع أبكي مناير التي لم يتبقَ لها من ذكرى والدتها سوى صورة، والتي عُطبت للأبد بسبب الحب والحرب، وكيف انتهت ايضًا عند البحر، البحر ذاته.
أسفار مدينة الطين- سعود السنعوسي
"توب توب يا بَحَر
ثلاثة، والرّابع دَخَل
جيبهم، طالبينك جيبهم
جيبهم، خاطفين بجيبهم
ما تخاف من الله يا بحر؟! "
يطول الحديث عن هذه الثلاثية التي أمضى كاتبها قرابة تسع سنوات وهو يكتبها، وجاءت على ثلاثة أجزاء، سِفر العباءة؛ والتي من يملكها يستطيع أن يحجب مدينة عن عين الشمس، وسِفر التبة؛ حين يدخل سليمان في الموجة السابعة، وسِفر العنفوز؛ حين نفقد هويتنا بعد أن نترك مكاننا المناسب. حكاية مدينة من طين، تختلط فيها الحقيقة بالسحر، والخيال بالواقع.
تبدأ الحكاية بزيارة "الشايب" للـكاتب "صادق بوحدب"، لينقل له حكاية الأسفار وسكانها ويطلب منه أن يكتبها.. ويحذره أن كتابة هذه الرواية ستسبب مشكلة ولكن صادق يهوى المشاكل، ونحن القراء نلحق بصادق والمشكلة من أول جزء وحتى آخر جزء. بنا "صادق" بين الكويت ١٩٩٠ والكويت ١٩٢٠، -وهي لمن لا يعلم أعوام مفصلية في تاريخ دولة الكويت-. وبحضور لمزيج بين الأساطير والتاريخ والقضايا الاجتماعية نبدأ رحلتنا. قبل النفط وعلى شاطئ البحر، نلتقي بالصاجّة أم حدب، ونتعرف على موسم الغوص وجمع اللؤلؤ، ونلقي نظرة على الارسالية التبشيرية، وما تلى معركة الجهراء، ونعيش الكثير من القصص، وأقربها إلى قلبي قصة سليمان، وزوجته فضة، وأظن أن الرواية يجب أن تضم قصة حب بين طياتها، فكانت قصة سليمان وفضة غصة في القلب.
البحر في هذه الثلاثية، كان مفتاح البداية والنهاية، لم يكن أحد الشخصيات فقط، أعتقد أن كان البطل الخفي، ستشعر بأنفاسك محبوسة وأنت تغوص مع الحكاية وتصارع مع شباك الصيادين وت فظهر كبوابة للزمن، ومصدر للرزق والخطر، ومكان غرق الأصدقاء. وفي حوار سابق مع الاعلامية نجوى بركات، أشار سعود إلى أن البحر في التراث الكويتي يكاد يوازي "بوسيدون" في الأسطورة الاغريقية.
أخيرًا
نستطيع أن نقول أن حضور البحر كعنصر في الرواية الكويتية جاء كفعل مستمر في تطورها، حيث لم يعد المكان مجرد مساحة جغرافية، بل تأصل وتجذر في وعي المجتمعات إلى أن تماهى مع الشخوص.
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