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الحيوانات تحزن على نفوق أقرانها مثل الإنسان

11/26/2024 2:37:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يؤكد علماء الحيوان أن مشاعر الحزن لا تقتصر على الإنسان، وبما أن الموت من حتميات ‏الحياة، وقد عرف الإنسان كيفية التعامل مع هذه الحقيقة، لكن هل تفهم الحيوانات الموت ‏وتحزن على فراق أقرانها، وكيف تتجاوب مع مفهوم الموت بشكل عام؟

في السياق، تقول باربرا جي كينغ اختصاصية علم الإنسان ((الأنثروبولوجيا)) بجامعة ويليام آند ‏ماري بولاية فيرجينيا الأميركية، ومؤلفة كتاب ((كيف تحزن الحيوانات)): إن الإجابة عن ‏هذه السؤال تتوقف على فصائل الحيوانات نفسها، وسماتها الفردية، وكذلك الظروف التي ‏تواكب الوفاة ذاتها، مضيفة: إن علماء الحيوان كثيراً ما رصدوا وقاموا بتوثيق مشاهد انفعالية ‏مؤثرة تعكس تفاعل أنواع مختلفة من الحيوانات مع فراق صغارها وأقرانها.‏


من جانبه، يرى أندري جونكالفيس خبير الرئيسيات وعلم الإنسان بجامعة كيوتو اليابانية، في ‏تصريحات للموقع الإلكتروني ((بوبيولار ساينس)) المتخصص في الأبحاث العلمية، أن علم ‏التطور والأمراض المقارنة ((ثاناتولوجي)) يعتبر”علم دراسة الموت في الأنواع الحيوانية، ‏ويوضح أنه منذ عهد الفيلسوف أرسطو، وضع البشر نظريات تتناول نظرة الحيوان للموت، ‏لكن لم تظهر دراسات رسمية تتناول هذا المنحى العلمي إلا مؤخراً. ‏


ويؤكد جونكالفيس أن الأفيال الإفريقية كثيراً ما تنظم“جنازات” لأقرانها بعد نفوقهم، وتشارك ‏كثير من الفيلة في هذه المراسم، ويرى أن ((طقوس تشييع)) الأفيال النافقة لدى الأفيال تتشابه إلى حد ما ‏مع مراسم الجنازات التي يقوم بها البشر.‏


وأمضت الباحثة أليسيا كارتر اختصاصية علم الإنسان الارتقائي في كلية جامعة لندن سنوات في ‏دراسة قرود البابون في ناميبيا، وتشير إلى أنها رصدت مشاهد لإناث البابون وهي تحمل جثث ‏صغارها، وتقول إنها كانت تعتبر هذا السلوك طبيعياً، إلى أن شاهدت ذات مرة عدة قرود من ‏عائلة أخرى وهي تحمل جثة قرد صغير يتيم. ‏


وتوصلت خلال أبحاثها إلى أن طقوس“حمل جثمان الصغير الميت” تنتشر بين الرئيسيات، ‏وأرجعت السبب في ذلك إلى عوامل نفسية، وأن التمسك بحمل جثة الصغير هو على الأرجح ‏نتاج للصلة الوثيقة بين الأم وصغارها في عالم الحيوان، وأن هذه الصلة ما أن تنشأ،“يصبح ‏من الصعب أن تنفصم”، وربما يكون هناك رد فعل إدراكي غريزي يرغم الأم على التمسك ‏بصغارها حتى بعد نفوقهم. ‏


‏ وأشارت كارتر إلى دراسة يعود تاريخها إلى عام 2021، تؤكد أن طقوس حمل الجثث ‏تنتشر على نطاق أوسع بين القرود الكبيرة والرئيسيات الأضخم حجماً، مضيفةً: إن قرود ‏الشمبانزي مثلاً قد تحمل جثة صغارها لأكثر من مئة يوم بعد أن تفارق الحياة.‏


ويقول العلماء: تم توثيق حالات مماثلة لدى بعض الكائنات البحرية، حيث تم في عام 2018 ‏رصد أنثى حوت من فصيلة الأوركا وهي تسحب جثة صغيرها لمدة 17 يوماً، وقطعت بالجثة ‏مسافة ألف ميل تقريباً في المحيط، كما شوهدت أنثى زرافة وهي تقف على مدار أيام بجوار ‏جثث صغارها، بل إن بعض قطعان الخنازير البرية تزور أماكن جثث أقرانها بعد عشرة أيام ‏من نفوقهم.‏ وكالات

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