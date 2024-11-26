رجل صيني عاش وحجر نرد في أنفه لمدة 20 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب شاب، كان يعاني من العطاس المستمر وسيلان الأنف، بالصدمة عندما اكتشف الأطباء في الصين أن حجر نرد ظل عالقاً في تجويف أنفه لأكثر من 20 عاما.
وكان الرجل، البالغ من العمر 23 عاما، والمعروف باسم شياوما من مدينة شيان في مقاطعة شانشي شمالي الصين، يعاني من العطاس المزمن واحتقان الأنف وسيلان الأنف المستمر لفترة طويلة، ولهذا قرر طلب المساعدة من الأطباء.
بعد محاولات فاشلة لعلاج نفسه بالطب الصيني التقليدي، لجأ إلى مستشفى للحصول على المساعدة الطبية.
وقد شخّص المستشفى حالته بأنها حساسية الأنف، وتم العثور على جسم غريب في ممرات الأنف، بحسب السجل الطبي للعيادة.
وفي وقت لاحق، كشف الفحص من خلال منظار الأنف الذي أجراه يانغ رونغ، اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، عن وجود نرد عالق في تجويف أنفه.
وأوضح يانغ أنه "خلال عملية تنظير الأنف، اكتشفنا جسمًا غريبًا عبارة عن كتلة بيضاء مغطاة بالإفرازات. وعند استخراجها، تبين أنها مكعب يبلغ طوله 2 سم، وقد تآكل جزئيًا بسبب بقائه في تجويف الأنف لفترة طويلة. وكان موجودًا في الممر الأنفي السفلي، مما تسبب في تلف الغشاء المخاطي للأنف".
وتذكر شياوما أن النرد ربما دخل إلى أنفه عن طريق الخطأ عندما كان في الثالثة أو الرابعة من عمره، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف انتهى به الأمر هناك.
ولكن الموقف كان خطيراً بشكل خاص لأن النرد كان ملتصقاً بالأنسجة المحيطة به على مر السنين. وأي تعامل غير سليم أثناء العملية كان من الممكن أن يتسبب في سقوط النرد في مجرى الهواء، مما قد يؤدي إلى الاختناق، بحسب موقع "بايلو فيديو"
وتمت إزالة النرد بنجاح من خلال عملية جراحية، مما أنهى إقامته التي استمرت لعقود في أنف شياوما. سبوتنيك
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