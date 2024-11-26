رجل صيني عاش وحجر نرد في أنفه لمدة 20 عاما

أصيب شاب، كان يعاني من العطاس المستمر وسيلان الأنف، بالصدمة عندما اكتشف الأطباء في الصين أن حجر نرد ظل عالقاً في تجويف أنفه لأكثر من 20 عاما.

وكان الرجل، البالغ من العمر 23 عاما، والمعروف باسم شياوما من مدينة شيان في مقاطعة شانشي شمالي الصين، يعاني من العطاس المزمن واحتقان الأنف وسيلان الأنف المستمر لفترة طويلة، ولهذا قرر طلب المساعدة من الأطباء.

بعد محاولات فاشلة لعلاج نفسه بالطب الصيني التقليدي، لجأ إلى للحصول على المساعدة الطبية.



وقد شخّص المستشفى حالته بأنها حساسية الأنف، وتم العثور على جسم غريب في ممرات الأنف، بحسب السجل الطبي للعيادة.



وفي وقت لاحق، كشف الفحص من خلال منظار الأنف الذي أجراه يانغ رونغ، اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، عن وجود نرد عالق في تجويف أنفه.



وأوضح يانغ أنه "خلال عملية تنظير الأنف، اكتشفنا جسمًا غريبًا عبارة عن كتلة بيضاء مغطاة بالإفرازات. وعند استخراجها، تبين أنها مكعب يبلغ طوله 2 سم، وقد تآكل جزئيًا بسبب بقائه في تجويف الأنف لفترة طويلة. وكان موجودًا في الممر الأنفي السفلي، مما تسبب في تلف الغشاء المخاطي للأنف".

وتذكر شياوما أن النرد ربما دخل إلى أنفه عن طريق الخطأ عندما كان في الثالثة أو الرابعة من عمره، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف انتهى به الأمر هناك.



ولكن الموقف كان خطيراً بشكل خاص لأن النرد كان ملتصقاً بالأنسجة المحيطة به على مر السنين. وأي تعامل غير سليم أثناء العملية كان من الممكن أن يتسبب في سقوط النرد في مجرى الهواء، مما قد يؤدي إلى الاختناق، بحسب موقع "بايلو فيديو"



وتمت إزالة النرد بنجاح من خلال عملية جراحية، مما أنهى إقامته التي استمرت لعقود في أنف شياوما. سبوتنيك





