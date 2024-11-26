صعوبة إغلاق العين قد ينذرك بمرض خطير

يعاني بعض الأشخاص المصابين باختلالات في وظيفة الغدة الدرقية من مشاكل صحية قد تؤثر على العينين، نتيجة لتطور أمراض تعرف باسم "مرض العين الدرقي"، ويتسبب هذا المرض في التهابات وتورم الأنسجة المحيطة بالعين، بما في ذلك العضلات والأنسجة الدهنية، ما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في شكل ووظيفة العين.



في التقرير التالي، يوضح "الكونسلتو" تأثير اختلال الغدة الدرقية على العين، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".



ما هو مرض العين الدرقي؟

مرض العين الدرقي (Thyroid Eye - TED) هو اضطراب يحدث بسبب هجوم جهاز المناعة على الأنسجة المحيطة بالعينين، يبدأ المرض عادةً في مرحلة التورم والالتهاب التي قد تستمر من عدة أشهر إلى 3 سنوات، وتنتقل الحالة إلى مرحلة ثابتة يتوقف فيها الالتهاب، ولكن الأضرار قد تكون دائمة.



يرتبط هذا المرض في الغالب بحالة "مرض جريفز" التي تُسبب اختلالات في الغدة الدرقية وتؤدي إلى زيادة أو نقصان هرمونات الغدة بشكل غير طبيعي.



ومن المعروف أن "مرض جريفز" يمكن أن يُسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، وكلا الحالتين يمكن أن يسببا مرض العين الدرقي.



أعراض مرض العين الدرقي

يُعد جفاف العين، وتهيجها، والاحمرار، من أبرز الأعراض التي يعاني منها المصابون بمرض العين الدرقي.



وقد يشعر المرضى أيضًا بوجود جسم غريب في العين، مما يؤدي إلى تدميع العين بشكل مستمر، ومن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه لها هي:



- بروز العينين (التحدب).

- صعوبة في إغلاق العين بشكل كامل، مما قد يؤدي إلى تقرحات في القرنية.

- الرؤية المزدوجة.

- الشعور بألم خلف العين أو عند تحريك العين.



وغالبا ما يؤثر هذا المرض على العينين معًا، لكن في بعض الحالات قد تظهر الأعراض في عين واحدة فقط.



من الأكثر عرضة للإصابة بمرض العين الدرقي؟

مرض العين الدرقي يُصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، وذلك بسبب ارتباطه في كثير من الحالات بفرط نشاط الغدة الدرقية الذي يحدث أكثر لدى النساء.



كما أن المرض يظهر غالبًا عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا.



إضافةً إلى ذلك، قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة به أو الذين يعانون من نقص في معدن السيلينيوم في الدم.



تشخيص مرض العين الدرقي

لتشخيص هذا المرض، يقوم الأطباء عادةً بإجراء فحص سريري للعينين، والذي يشمل فحص الجفون والأنسجة المحيطة بالعين، بالإضافة إلى الفحص السريري، قد يطلب الطبيب بعض التحاليل المخبرية لقياس مستوى هرمونات الغدة الدرقية وأجسام المناعة.



كما قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات تصويرية مثل الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي لتقييم حالة العين بشكل دقيق.



علاج مرض العين الدرقي

يتم علاج مرض العين الدرقي بشكل تدريجي وفقًا لحالة المريض، يبدأ العلاج عادةً بعلاج اضطرابات الغدة الدرقية نفسها، لكن هذا لا يعالج مرض العين الدرقي بشكل مباشر، وقد يحتاج المريض إلى علاجات إضافية مثل:



- الأدوية المضادة للالتهابات: مثل الكورتيكوستيرويدات التي تساعد في تقليل التورم والالتهاب.



- مكملات السيلينيوم: التي قد تساعد في تحسين الأعراض في حال كان مستوى السيلينيوم في الدم منخفضًا.



- الأدوية الخاصة: مثل "تيبروتوماب" (Tepezza®) وهي دواء جديد يخصص لعلاج مرض العين الدرقي.



- يجب على المرضى الذين يعانون من هذا المرض متابعة الأطباء المتخصصين بشكل دوري، للتأكد من تطور الحالة والعلاج المناسب.

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