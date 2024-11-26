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القيسي: استجابة إيجابية من وزارة التربية لتعزيز قطاع رياض الأطفال في الأردن

11/26/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعربت رئيسة اللجنة الوطنية لقطاع رياض الأطفال ديما القيسي عن شكرها وتقديرها لوزارة التربية والتعليم على استجابتها الإيجابية لمطالب تطوير قطاع رياض الأطفال في الأردن، وذلك من خلال إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق برياض الأطفال في المملكة.


وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت استجابة للجهود المجتمعية والفعاليات المستمرة التي قادتها رئيسة اللجنة ديما القيسي، والتي عملت على تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع رياض الأطفال.


وأشارت الناشطة الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوطنية لقطاع رياض الأطفال ديما القيسي إلى أن هذه الاستجابة تعكس تفهم وزارة التربية لحجم التحديات، وسعيها الجاد لتطوير القطاع بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، وخصوصاً الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وأكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في دعم رياض الأطفال عبر توفير حلول مستدامة من شأنها تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي.
وأضافت القيسي أن برنامج الشراكة سيسهم في تجاوز العقبات التي تعيق تفعيل قرار الزامية مرحلة رياض الأطفال، حيث يتيح هذا التعاون توفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفال الأردن مع ضمان الجودة في تقديم الخدمات، كما أنه يعزز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المبكرة.
من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية أن تفعيل الشراكة بين القطاعين سيؤدي إلى تحقيق أهداف وزارة التربية المتمثلة في رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 100% بحلول العام 2026، كما يساهم في دعم تشغيل السيدات في هذا القطاع وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية لقطاع رياض الأطفال إلى استمرار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الاستدامة في قطاع رياض الأطفال، مشيدة بالدور الذي تلعبه الناشطة ديمة القيسي في حشد الجهود والتوعية بأهمية التعليم المبكر.
وأكدت اللجنة أن هذه الاستجابة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية وطنية شاملة تسهم في بناء جيل من الأطفال يتمتع بفرص تعليمية متكافئة منذ المراحل الأولى.

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