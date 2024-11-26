القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال غزة (صور)

نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات غذائية على شمال قطاع غزة من خلال طائرتي نوع C130 تابعتين لسلاح الجو الملكي.



واشتمل الإنزال على مساعدات تقدر بنحو 6.6 أطنان من المواد الغذائية الأساسية ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة الأهل في غزة، جراء الحرب المستمرة على القطاع.



وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والجسر الجوي الإنساني إلى قطاع غزة الذي نفذته طائرات سلاح الجو العامودية قبل نحو أسبوع، إضافة إلى القوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وتهدف هذه المساعدات إلى مساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، فضلاً عن مواصلة المستشفيات الميدانية تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في شمال وجنوب القطاع.



يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وصل إلى 124 إنزالاً جوياً، و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.