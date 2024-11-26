الأردن في المرتبة السادسة عربيًا بمؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتل الأردن المرتبة السادسة عربيًا بمؤشر "جودة البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث حصل على 38.3 نقطة، متأخرًا عن السعودية التي تصدرت الدول العربية بـ64.2 نقطة في المرتبة 20 عالميًا، والإمارات التي جاءت ثانية عربيًا بـ63.8 نقطة. المؤشر الذي شمل 155 دولة يقيِّم جودة البنية التحتية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتمدًا على معايير تشمل التنمية الاقتصادية وتحسين الإنتاجية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الابتكار.
بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية في التجارة الدولية والامتثال للمعايير العالمية. التقرير أظهر تباينًا كبيرًا بين الدول العربية، حيث جاءت سوريا في المرتبة الأخيرة بـ6.8 نقاط، فيما لم يشمل التصنيف دولًا أخرى مثل ليبيا وموريتانيا.
والمؤشر
هو أداة تم تطويرها لتقييم جودة البنية التحتية الداعمة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة. ويعكس كيفية مساهمة جودة البنية التحتية في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز التجارة
وتحقيق الاستدامة البيئية.
ويعتمد المؤشر على معايير بينها التنمية الاقتصادية وتشمل مدى
توفر وجودة الخدمات التي تدعم التجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق
الأهداف البيئية مثل الحد من انبعاثات الكربون ودعم الاستخدام المستدام
للموارد الطبيعية.
كما يرتكز على التنمية الاجتماعية التي
تضم تحسين جودة المنتجات والخدمات تعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى
الأسواق العالمية، فضلا عن معايير تخص التجارة والتنافسية بينها تحسين
القدرة التنافسية للدول في التجارة الدولية والامتثال للمعايير العالمية
التي تساهم في تقليل العوائق التجارية.
ويعتمد المؤشر أيضا معايير ترصد مستوى الابتكار والاستثمار في
البلد، وضمنها تأثير أنظمة البنية التحتية للجودة على دعم الابتكار، مدى
جذب الاستثمارات نتيجة لتحسين الثقة في الأسواق.
وهذا ترتيب البلدان العربية في المؤشر:
-السعودية: 64.2 نقطة.
-الإمارات: 63.8
-تونس: 51.3
-مصر: 44.7
-سلطنة عمان: 43.8
-الأردن: 38.3
اليمن: 35.8
-قطر: 33.5
-الكويت: 32.5
البحرين: 32.1
-المغرب: 24.3
-الجزائر: 24.0
-فلسطين: 21.4
-العراق: 14.1
-السودان: 10.3
-لبنان: 9.3
-الصومال: 9.3
-سوريا: 6.8
ولم يشمل التصنيف ليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.- وكالات
MENAFN26112024000072011014ID1108928991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.