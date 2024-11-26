الأردن في المرتبة السادسة عربيًا بمؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة

احتل الأردن المرتبة السادسة عربيًا بمؤشر "جودة البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث حصل على 38.3 نقطة، متأخرًا عن السعودية التي تصدرت الدول العربية بـ64.2 نقطة في المرتبة 20 عالميًا، والإمارات التي جاءت ثانية عربيًا بـ63.8 نقطة. المؤشر الذي شمل 155 دولة يقيِّم جودة البنية التحتية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتمدًا على معايير تشمل التنمية الاقتصادية وتحسين الإنتاجية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الابتكار.

بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية في التجارة الدولية والامتثال للمعايير العالمية. التقرير أظهر تباينًا كبيرًا بين الدول العربية، حيث جاءت سوريا في المرتبة الأخيرة بـ6.8 نقاط، فيما لم يشمل التصنيف دولًا أخرى مثل ليبيا وموريتانيا.

والمؤشر هو أداة تم تطويرها لتقييم جودة البنية التحتية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعكس كيفية مساهمة جودة البنية التحتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز التجارة وتحقيق الاستدامة البيئية.



ويعتمد المؤشر على معايير بينها التنمية الاقتصادية وتشمل مدى توفر وجودة الخدمات التي تدعم التجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية مثل الحد من انبعاثات الكربون ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.



كما يرتكز على التنمية الاجتماعية التي تضم تحسين جودة المنتجات والخدمات تعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلا عن معايير تخص التجارة والتنافسية بينها تحسين القدرة التنافسية للدول في التجارة الدولية والامتثال للمعايير العالمية التي تساهم في تقليل العوائق التجارية.

ويعتمد المؤشر أيضا معايير ترصد مستوى الابتكار والاستثمار في البلد، وضمنها تأثير أنظمة البنية التحتية للجودة على دعم الابتكار، مدى جذب الاستثمارات نتيجة لتحسين الثقة في الأسواق.

وهذا ترتيب البلدان العربية في المؤشر:

-السعودية: 64.2 نقطة.

-الإمارات: 63.8

-تونس: 51.3

-مصر: 44.7

-سلطنة عمان: 43.8

-الأردن: 38.3

اليمن: 35.8

-قطر: 33.5

-الكويت: 32.5

البحرين: 32.1

-المغرب: 24.3

-الجزائر: 24.0

-فلسطين: 21.4

-العراق: 14.1

-السودان: 10.3

-لبنان: 9.3

-الصومال: 9.3

-سوريا: 6.8

ولم يشمل التصنيف ليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.- وكالات