الطيّب مديرا عاما لدائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات

الطيّب مديرا عاما لدائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات
التاريخ
11/26/2024 2:37:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرَّر مجلس الوزراء تعيين غيث الطيّب مديراً عامَّاً لدائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات.
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