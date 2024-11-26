تفاصيل قرارات اقتصادية تحفيزية للحكومة

أوَّلاً- أنظمة وقرارات لتحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار:

منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصّناعيَّة حوافز استثماريَّة إضافيَّة.

الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر.

إقرار نظام معدّل لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.

الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (33) شركةً ومكلَّفاً.

الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الجمركيَّة بتسوية (22) قضيَّة.

الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024.

ثانياً- قرارات لدعم سلع أساسيَّة والَّسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة:

الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدَّعم النَّقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.

الموافقة على اتفاقيَّة لتمويل مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام (إنشاء 5 مدارس مهنيَّة).

الموافقة على اتفاقيَّة تمويل لبناء قدرات المعلّمين والعاملين في مؤسَّسات التَّعليم ومعالجة الفاقد التَّعليمي.

اتفاقيَّة تمويل لتطوير الموارد المائيَّة الجديدة لصالح سُلطة المياه.





أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أنظمة وقرارات بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي.



وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة حوافز إضافيَّة؛ بهدف تشجيع الاستثمار في هاتين المدينتين وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيهما وتعزيز تنافسيَّتهما؛ وذلك استجابة لواقع الحال في هاتين المدينتين ولكون الإقبال عليهما أقلّ ممَّا هو مأمول.



ويُشترط للحصول على الحوافز الإضافيَّة أن تُحقِّق منتجات المشاريع قيمة مضافة لا تقلُّ عن 40% منشأ محليَّاً، ولا يقلُّ عدد العمالة لديها عن 150 عاملاً أردنيَّاً على أن يكون 70% منهم على الأقل من أبناء المحافظة، وأن لا يقلَّ حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار.



وبموجب القرار، سيتمّ منح المشاريع في هاتين المدينتين حوافز إضافيَّة في حال تحقيقها الشُّروط أعلاه، وذلك بتخفيض قيمة فاتورتيّ الكهرباء والمياه لعشر سنوات متتالية وبنسب متدرِّجة، وكذلك إعفاءها من ضريبة المبيعات لأوَّل 5 سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مدَّة الشُّمول بالدَّعم المقدَّم للعمالة المحليَّة لخمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.



ويأتي القرار استمراراً لحزمة الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة بهدف التَّسهيل على الاستثمار، وإيجاد فرص تشغيل للأردنيين سيما في المحافظات.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022، وذلك لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر، وهي مواد لازمة لعدة أنشطة اقتصادية مختلفة في الصِّناعات، والبحوث الطبيَّة وغيرها.



وتشمل مستلزمات الإنتاج التي تمَّ إعفاؤها من الضَّريبة مواد تستخدم في البناء والإنشاءات، ومواد تستخدم لأجهزة منزليَّة، وأخرى للصِّناعات الغذائيَّة، ومعدَّات أخرى لغايات البحوث العلميَّة والتعليميَّة، حيث ستتمّ إضافة هذه المواد إلى لائحة الموجودات الثَّابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي.



ويأتي القرار إنفاذاً لقانون البيئة الاستثمارية، حيثُ تبين من خلال التَّطبيق العملي لمدة تزيد عن عام وبعد دراسة الطلبات والتغذية الراجعة من قبل المستثمرين، الحاجة لإضافة موجودات ثابتة جديدة ومدخلات إنتاج؛ لتتمكن هذه الأنشطة من التوسُّع في مشاريعها القائمة، وإدخال منتجات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الإنتاج.



كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.



ويأتي تعديل النِّظام كجزء من المنظومة التي تعمل عليها الحكومة للتَّخفيف على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونيَّة موحَّدة لجمع المصاريف التي تُخصَّم من البيانات الماليَّة ضمن نظام موحَّد، بما يسهم في الحدّ من حالات التهرُّب والتجنُّب الضَّريبي، وتعزيز التزام المكلَّفين بشراء الِّسلع والخدمات من ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتَّشجيع على سرعة التَّسجيل في هذا النِّظام.



ويُعدُّ نظام الفوترة أحد أهمّ الأولويَّات التي تعمل عليها الحكومة خلال عام 2025، وذلك بهدف أتمتة الخدمات وتقديم خدمة أفضل على مستوى الإفصاحات الضريبيَّة وتسجيلها؛ تسهيلاً على الأعمال والاستثمارات وتسريعاً للإجراءات المرتبطة بها.



وقرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(33) شركةً ومكلَّفاً، وكذلك الموافقة على توصيات لجنة النَّظر بالمطالبات العالقة بين المكلَّفين والمخالفين ودائرة الجمارك بتسوية (22) قضيَّة.



ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 1/7/2024.



واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 1/6/2025.



وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على اتِّخاذ قرارات أخرى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيَّات.



على صعيد آخر، اتَّخذ مجلس الوزراء قرارات لدعم سلع أساسيَّة والَّسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة؛ وذلك بهدف تحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدَّعم النَّقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.



ويأتي القرار بهدف استمرار الدَّعم لهذه السلعة الأساسيَّة، وتجنيب المواطنين أيّ أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشَّعير عالميَّاً وانعكاسها على كُلف إنتاج الخبز.



ومن المتوقَّع أن تصل قيمة الدَّعم الحكومي لمادَّة القمح لعام 2025م حوالي 139 مليون دينار، وتمَّ رصد المخصَّصات اللازمة لذلك.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتمويل إنشاء 5 مدارس مهنيَّة، ضمن مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام، وذلك بالتَّعاون مع الصندوق الكويتي للتَّنمية الاقتصاديَّة العربيَّة.



وبموجب الاتفاقيَّة ستقوم الحكومة بإنشاء خمس مدارس مهنيَّة شاملة للعديد من التخصُّصات المهنيَّة بقيمة 30 مليون دينار من غير المخصَّصات المرصودة في الموازنة، في مناطق: المزار الجنوبي في الكرك، وناعور في العاصمة عمَّان، والهاشميَّة في الزَّرقاء، وعبِّين في عجلون، والطَّيبة والوسطيَّة في إربد.



ويأتي القرار في ضوء توجُّهات الحكومة لتعزيز التَّعليم المهني والتِّقني، وتهيئة البنية التحتيَّة اللازمة لذلك.



كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقيَّة منحة تنفذها وزارة التَّربية والتَّعليم بالتَّعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف) بقيمة 26 مليون دينار تقريباً، وذلك لتنفيذ مشاريع تعليميَّة في الوزارة ومؤسَّسات التَّعليم العالي ومعالجة الفاقد التَّعليمي.



كما تشمل المنحة كذلك تقديم 26 مليون دينار دعماً للموازنة، علماً بأنَّ تنفيذ البرامج أعلاه سيتمّ عدا عن البرامج الأخرى التي تمَّ رصد مخصَّصات لها في موازنة 2025.