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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر السرحان والحديدي والحياري

11/26/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة السرحان، بوفاة العميد المتقاعد محمد صياح السرحان، والحاج سفاح طرقي السرحان، وإلى عشيرة الحديدي، بوفاة الحاجة حليمة طاهر الحديدي، وإلى عشيرة الحياري بوفاة فرحان بزبز الحياري.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر السرحان والحديدي والحياري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

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