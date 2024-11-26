مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر السرحان والحديدي والحياري

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر السرحان والحديدي والحياري
التاريخ
11/26/2024 2:37:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة السرحان، بوفاة العميد المتقاعد محمد صياح السرحان، والحاج سفاح طرقي السرحان، وإلى عشيرة الحديدي، بوفاة الحاجة حليمة طاهر الحديدي، وإلى عشيرة الحياري بوفاة فرحان بزبز الحياري.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر السرحان والحديدي والحياري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
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