الجمارك: ضبط 10 أطنان تبغ ومعسل و60 ألف علبة جوس

أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء المهندس جلال القضاة، أن الدائرة بدأت بحملة تفتيشية لمكافحة التهريب، بالتعاون مع مديرية الاستخبار في الدائرة، شملت مراكز التهريب ومناطق بيع السجائر الإلكترونية المهربة ومادة "الجوس".



وبين أن كوادر الجمارك تمكنت من ضبط 10 أطنان من التبغ والمعسل غير صالحة ومنتهيه الصلاحية، وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية الصحية، وضبط 60 ألف علبة "جوس" بسعات مختلفة، وما يزيد على 10 آلاف سيجارة إلكترونية.



وأوضح أن جميع ما تم ضبطه وجدت في معامل بدائية لا تراعي أي شروط للسلامة العامة والصحة، وتخلط بطرق بدائية، وهي مواد ضارة بالصحة وغير مطابقة لمواصفات الغذاء والدواء، إضافة إلى كميات دخلت عن طريق التهريب.

وبين القضاة أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، موضحا أن مديرية الاستخبار في الدائرة تعمل بشكل دؤوب على جمع المعلومات حول أماكن بيع هذه المواد وأماكن صناعتها.



ودعا المواطنين إلى ضرورة الانتباه عند شراء هذه المواد، وعدم الذهاب إلى البضائع ذات السعر المنخفض والجود المنخفضة، والتي تضر بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها ومراعاتها لشروط السلامة والصحة وتم تصنيعها تحت ظروف غير مناسبة.



وأشار القضاة إلى أن مديرية الاستخبار في الدائرة نفذت خلال الفترة الماضية جولات على بعض المحال ولوحظ بزيادة هذه المواد وانتشارها بالسوق بشكل ملفت، الأمر الذي استوجب معه القيام بحملة لمكافحة وضبط هذه الأماكن، حرصا على صحة المواطن بالدرجة الأولى.



وأكد أن معلومات وصلت الدائرة تشير إلى أن هناك معامل بدأت ومعامل رفعت من نشاطها في إنتاج هذه المواد دون أدنى درجة من الرعاية الصحية والسلامة البيئية بطريقة خلطها لهذه المواد وحتى أن بعض هذه المواد تالفة وغير صالح للاستخدام بشري.



كما أكد القضاة أن هذه مواد المسموح باستيرادها تخضع لطرق قانونية ومنظمة ورقابة وتدقيق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الغذائية والدوائية.-(بترا)