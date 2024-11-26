الجمارك: إقبال كبير للاستفادة من تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت دائرة الجمارك الأردنية إن المنطقة الحرة الزرقاء شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والتجار للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، حيث بلغت عدد الطلبات المسجلة حسب قيود المناطق الحرة لغايات إتمام عمليات التخليص عليها ما مجموعة 1753 سيارة تم إنهاء عمليات التخليص على 550 سيارة منها، حتى الساعة الثانية اليوم الثلاثاء.
وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدائرة اتخذت إجراءات فنية لازمة لتنفيذ القرار منذ اللحظة الأولى، حيث عملت على تجهيز العمليات الفنية والتقنية لتسهيل الإجراءات بتنفيذ القرار الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 50 بالمئة ولمرة واحدة حتى نهاية العام الحالي للسيارات التي كانت بالمناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور القرار الخاص برفع الضريبة.
ووجه مدير عام الدائرة لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بتعزيز الكوادر العاملة في مركزي جمرك المنطقة الحرة الزرقاء ومركز جمرك عمان لرفع الجاهزية وتمديد ساعات الدوام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعملية الجمركية حتى انتهاء آخر معاملة مدخلة على النظام وإنجازها مهما كانت المدة، لتسريع إنجاز المعاملات والتخفيف على المواطنين بما يتناسب مع أعداد المراجعين.
وأبدى عدد كبير من المواطنين والتجار ارتياحهم للإجراءات الجمركية، معبرين عن شكرهم للحكومة لاتخاذها القرار الذي كان له الأثر الإيجابي الذي مكنهم من التخليص على مركباتهم العالقة داخل المناطق الحرة.
ودعت الدائرة المواطنين والتجار إلى المبادرة بالاستفادة من القرار والتخليص على مركباتهم وتجنب الانتظار لآخر العام، ليتم إنجاز معاملاتهم خلال المدة المحددة. -(بترا)
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