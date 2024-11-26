الجمارك: إقبال كبير للاستفادة من تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية

قالت دائرة الجمارك الأردنية إن المنطقة الحرة الزرقاء شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والتجار للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، حيث بلغت عدد الطلبات المسجلة حسب قيود المناطق الحرة لغايات إتمام عمليات التخليص عليها ما مجموعة 1753 سيارة تم إنهاء عمليات التخليص على 550 سيارة منها، حتى الساعة الثانية اليوم الثلاثاء.



وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدائرة اتخذت إجراءات فنية لازمة لتنفيذ القرار منذ اللحظة الأولى، حيث عملت على تجهيز العمليات الفنية والتقنية لتسهيل الإجراءات بتنفيذ القرار الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 50 بالمئة ولمرة واحدة حتى نهاية العام الحالي للسيارات التي كانت بالمناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور القرار الخاص برفع الضريبة.



ووجه مدير عام الدائرة لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بتعزيز الكوادر العاملة في مركزي جمرك المنطقة الحرة الزرقاء ومركز جمرك عمان لرفع الجاهزية وتمديد ساعات الدوام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعملية الجمركية حتى انتهاء آخر معاملة مدخلة على النظام وإنجازها مهما كانت المدة، لتسريع إنجاز المعاملات والتخفيف على المواطنين بما يتناسب مع أعداد المراجعين.



وأبدى عدد كبير من المواطنين والتجار ارتياحهم للإجراءات الجمركية، معبرين عن شكرهم للحكومة لاتخاذها القرار الذي كان له الأثر الإيجابي الذي مكنهم من التخليص على مركباتهم العالقة داخل المناطق الحرة.



ودعت الدائرة المواطنين والتجار إلى المبادرة بالاستفادة من القرار والتخليص على مركباتهم وتجنب الانتظار لآخر العام، ليتم إنجاز معاملاتهم خلال المدة المحددة. -(بترا)