ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية على الصين وكندا والمكسيك

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الاثنين، بفرض تعريفات جمركية كبيرة على الصين وكندا والمكسيك كجزء من سياساته الاقتصادية المرتقبة عند توليه الرئاسة في يناير المقبل.



أعلن نيته فرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تعريفات إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين.

وصرح أن هذه الإجراءات تهدف إلى التصدي للهجرة غير القانونية وتدفق المخدرات، وخاصة مادة الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، أكد ترامب عزمه توقيع الأوامر التنفيذية في يوم تنصيبه، مشيرًا إلى أن التعريفات ستظل قائمة حتى يتم وقف ما وصفه بـ"الغزو" الناتج عن تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود.





ونددت السفارة الصينية في واشنطن بالتهديدات، محذرة من تداعيات حرب تجارية قد تضر بالطرفين. وصرح المتحدث باسم السفارة، ليو بنغيو، بأن التعاون التجاري بين البلدين "متبادل المنفعة".



أما كندا والمكسيك، فلم تصدرا ردودًا رسمية بعد، إلا أن كندا سبق وأن ردت على تعريفات مماثلة في 2018 بفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على المنتجات الأمريكية.



ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة أسعار السلع مثل المواد الغذائية والسيارات في الولايات المتحدة. كما أن تنفيذها قد يدفع الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات تجارية مضادة، مما يزيد من التوترات الاقتصادية العالمية.



وصرح سكوت بيسنت، مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، أن التعريفات أداة تفاوضية تهدف لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للرئيس، وليست غاية في حد ذاتها.



ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيمضي قدمًا في هذه التهديدات، لكن تاريخ سياساته في فترته الأولى يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات مشابهة.

وتثير هذه الخطوات قلقًا حول تأثيرها على العلاقات التجارية، خاصة إذا تم توسيع نطاقها لتشمل الاتحاد الأوروبي، كما اقترح ترامب خلال حملته الانتخابية.- وكالات