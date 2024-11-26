ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية على الصين وكندا والمكسيك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الاثنين، بفرض تعريفات جمركية كبيرة على الصين وكندا والمكسيك كجزء من سياساته الاقتصادية المرتقبة عند توليه الرئاسة في يناير المقبل.
أعلن ترامب نيته فرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تعريفات إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين.
وصرح أن هذه الإجراءات تهدف إلى التصدي للهجرة غير القانونية وتدفق المخدرات، وخاصة مادة الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، أكد ترامب عزمه توقيع الأوامر التنفيذية في يوم تنصيبه، مشيرًا إلى أن التعريفات ستظل قائمة حتى يتم وقف ما وصفه بـ"الغزو" الناتج عن تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود.
ونددت السفارة الصينية في واشنطن بالتهديدات، محذرة من تداعيات حرب تجارية قد تضر بالطرفين. وصرح المتحدث باسم السفارة، ليو بنغيو، بأن التعاون التجاري بين البلدين "متبادل المنفعة".
أما كندا والمكسيك، فلم تصدرا ردودًا رسمية بعد، إلا أن كندا سبق وأن ردت على تعريفات مماثلة في 2018 بفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على المنتجات الأمريكية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة أسعار السلع مثل المواد الغذائية والسيارات في الولايات المتحدة. كما أن تنفيذها قد يدفع الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات تجارية مضادة، مما يزيد من التوترات الاقتصادية العالمية.
وصرح سكوت بيسنت، مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، أن التعريفات أداة تفاوضية تهدف لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للرئيس، وليست غاية في حد ذاتها.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيمضي قدمًا في هذه التهديدات، لكن تاريخ سياساته في فترته الأولى يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات مشابهة.
وتثير هذه الخطوات قلقًا حول تأثيرها على العلاقات التجارية، خاصة إذا تم توسيع نطاقها لتشمل الاتحاد الأوروبي، كما اقترح ترامب خلال حملته الانتخابية.- وكالات
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