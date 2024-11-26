الطفل الغزي أحمد.. سرطان يطفئ عينه وحصار إسرائيلي يحرمه العلاج

على سرير في "ناصر" بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة يجلس الطفل أحمد صبرة وتثقل ملامحه آثار ألم تفوق سنوات عمره، إذ تعكس عينه المتورمة مأساة مرض الذي أصابه خلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.



بجانب أحمد، 10 سنوات، تجلس والدته وعيناها تراقبانه بحزن عميق، ويداها ترتجفان من ثقل المأساة، وفي قلبها ألم وخوف لإدراكها أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة عائق أمام تقديم العلاج الذي يمكن أن ينقذ حياة طفلها.



وأمام الحصار وشح الإمكانات الطبية، يأمل الطفل السفر لتلقي العلاج خارج القطاع بعد أن تمكن السرطان من إحدى عينيه وترك أثرا واضحا على وجهه البريء.



** مأساة تحت الحصار



أحمد، الطفل الذي يحلم أن يكون لاعب كرة قدم مشهورا، اكتُشفت إصابته بمرض السرطان خلال الإبادة الإسرائيلية، وجراء عدم توفر العلاج تدهورت حالته الصحية إذ تحول الورم الذي بدأ صغيرا إلى انتفاخ واضح، ما أدى إلى فقدانه الرؤية في تلك العين.



الأطباء المتابعون لحالة أحمد والذين يعملون بإمكانات محدودة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإغلاق المعابر، أكدوا أن الطفل بحاجة ماسة إلى علاج متقدم خارج القطاع.



المرض لم يطفئ نور عين أحمد فحسب، بل أثر بعمق في حالته النفسية إذ أصبح يتجنب الخروج خوفا من نظرات لأطفال تزيد شعوره بالعزلة والخجل، ما حرمه من المشاركة في اللعب والاستمتاع بطفولته.



ويعيش الطفل أحمد بمدينة خان يونس داخل خيمة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الصحية الملائمة لحالته، بعد نزوحه من منزله في مدينة غزة نتيجة الإبادة الإسرائيلية المستمرة.



ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، وسط ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.



وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.



** عجز وسط الإبادة



والدة أحمد تقف عاجزة أمام معاناة طفلها وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض إلى عينه السليمة، وتناشد العالم مساعدة طفلها لتلقي العلاج خارج القطاع جراء تردي المنظومة الصحية بغزة.



وداخل المستشفى، يحاول أحد الأطباء تقديم الرعاية الطبية للطفل أحمد الذي تقف والدته بجواره تقدم له الدعم المعنوي.



ومنذ بدء الإبادة، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية وأخرج مستشفيات كثيرة عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وقالت والدة أحمد للأناضول، إنهم اكتشفوا وجود ورم سرطاني لطفلهم خلال حرب الإبادة، وإن الحصار الإسرائيلي يحول دون سفره للعلاج خارج القطاع الذي يعاني نقصا في الإمكانات الطبية.



وأضافت: "طفلي يعاني آلاما شديدة ولا توجد مسكنات، وأتمنى أن يساعدونا على إخراجه من غزة لتلقي العلاج، خاصة مع عدم توفره في القطاع".



ووصفت الوضع الصحي لطفلها بأنه سيئ، إذ لا يستطيع الخروج للعب مع أصدقائه خارج الخيمة التي نزحوا إليها، ولا يمكنه التعرض لأشعة الشمس والهواء.



** إمكانات طبية معدومة



في السياق ذاته، قال طبيب الأطفال أحمد الفرا للأناضول: "نحن أمام معضلة كبيرة بسبب عدم مغادرة الحالات للعلاج خارج القطاع، في ظل عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة في غزة".



وأضاف: "الطفل أحمد مصاب بسرطان استولى على عينه وأدى إلى فقدان الرؤية فيها، وهناك أعراض شديدة يعانيها مثل الصداع والآلام المتكررة".



وتابع: "الورم ينتشر في أنحاء جسده وهو بحاجة إلى تحويل سريع للعلاج، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تأخير تلك الحالات".



وأشار إلى أنه "يجب تحويل الطفل أحمد للعلاج خارج غزة، حيث لا تتوفر الإمكانات الطبية اللازمة داخل القطاع في ظل الحصار والحرب".



وأفاد بـ"وصول مئات الحالات المرضية الأخرى التي تنتظر التحويل للخارج، وبعد إغلاق معبر رفح، أصبحت هذه الحالات في انتظار مصير صعب، في ظل الحصار القائم".



** 12 ألفا و500 مريض يواجهون الموت



وفي 7 مايو/ أيار الماضي، استولت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا، بينها أدوية.



وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، للأناضول: "هناك 12 ألفا و500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج".



وأضاف: "آلاف المرضى يواجهون الموت إذ يحتاجون إلى السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، ولكن إغلاق معبر رفح يحول دون ذلك".



وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.



وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين.-(الأناضول)