407 اعتداءات للجيش الإسرائيلي ومستوطنين بحق قاطفي الزيتون

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نفذوا 407 اعتداءات ضد قاطفي زيتون في الضفة الغربية منذ بدء موسم هذا العام وحتى اليوم.



وأوضح شعبان في بيان وصل الأناضول، أن "الاعتداءات شملت عنفا جسديا أدى إلى استشهاد مواطن ومواطنة في نابلس وجنين على التوالي، إضافة إلى حملات اعتقالات ومنع وصول وترهيب".



وذكر أن "من بين الاعتداءات 120 اعتداء نفذها الجيش، و242 اعتداء من قبل المستوطنين، و45 اعتداء مشتركا بين الجانبين".

وأشار شعبان إلى أن "الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 160 حالة، تلتها سلفيت 58 حالة، ثم الخليل 54 حالة".



وذكر أن "موسم قطف الثمار لهذا العام شهد تصاعدا كبيرا في الاعتداءات مقارنة بالسنوات السابقة".



وأرجع ذلك إلى "السياسات الداعمة للمستوطنين، كإعفائهم من المساءلة، وتسليح المليشيات، وإغلاق الحقول الزراعية بقرارات عسكرية".



وقال إن "اعتداءات المستوطنين شملت تدمير الأراضي الزراعية وسرقة المعدات، مما أسفر عن تدمير 3910 أشجار زيتون، وتسجيل 29 عملية قطع وتكسير للأشجار و15 حالة سرقة للمعدات الزراعية".



وأضاف: "الاحتلال يستهدف موسم الزيتون بشكل ممنهج، كونه يمثل رمزا تاريخيا ووجدانيا للعلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم".



يذكر أن موسم قطف الزيتون هذا العام بدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وما زال مستمرا.



وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر عن مقتل 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450، واعتقال 11 ألفا و800 وفق معطيات رسمية.



وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.-(الأناضول)