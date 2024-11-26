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44,249 شهيدًا في اليوم الـ417 لحرب الإبادة على غزة

11/26/2024 2:37:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت، الثلاثاء، حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,249 والجرحى إلى 104,746 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، وفق ما أعلنت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.


وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ417 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 جرحى خلال الساعات الماضية.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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