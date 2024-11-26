44,249 شهيدًا في اليوم الـ417 لحرب الإبادة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت، الثلاثاء، حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,249 والجرحى إلى 104,746 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، وفق ما أعلنت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ417 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 جرحى خلال الساعات الماضية.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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