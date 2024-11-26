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قرار كاتس.. المستوطنون بدل الجيش لأعمال العنف بالضفة

11/26/2024 2:37:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس قرارا بوقف استخدام قانون الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع استمرار العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان،
ويبرر الوزير كاتس إصدار القانون بقوله إن "الدولة اليهودية تتعرض لتهديدات إرهابية فلسطينية، وإن عقوبات دولية غير مبررة تفرض ضد المستوطنين بالإضافة لقانون الاعتقال الإداري الذي يعد إجراءً صارما ضد سكان المستوطنة".

ولقي قرار كاتس ترحيبا من وزيري الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، فهو يرفع التهديدات القانونية ضد عنف المستوطنين، الذي يتزايد بشكل واسع النطاق منذ هجوم طوفان الأقصى.

ويستخدم قانون الاعتقال الإداري بالأساس ضد الفلسطينيين كأداة للردع، إذ يسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال الأشخاص دون مساءلة أو محاكمة علنية، بناءً على "معلومات سرية" لا يمكن للمحتجزين أو محاميهم الاطلاع عليها.

وفي حين يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم إداريا 3343، فإنه لم يصدر إلا 16 أمر اعتقال إداري ضد المستوطنين، في عهد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وما زال 7 منهم قيد الاعتقال، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.


رد الفعل الفلسطيني، جاء في بيان لوزارة الخارجية قالت فيه إن القرار الإسرائيلي يشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين وممارسة الإرهاب ضدهم، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة للقرار الصادر بحق المستوطنين "الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين".


أما رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين قدورة فارس فعلق على القرار باعتباره يدل على "استهتار الاحتلال وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها"، مشيرا إلى جرائم المستوطنين المتزايدة ضد الفلسطينيين المتمثلة بحرق مركباتهم والاعتداء عليهم في منازلهم، وسرقة محاصيلهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم بقوة السلاح.

من جهته، نشر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي على صفحته في إكس أن "القرار هو شهادة كوشير (في إشارة إلى شهادات الطعام الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي، ثم يتذمرون من لاهاي، باعتبارها حكومة تناصر الإرهاب".

بدورها، أكدت منظمة "تيغ مئير" -التي تحارب جرائم الكراهية والعنصرية والتحريض باسم الديانة اليهودية- أن كاتس تجاهل الأضرار السياسية والأمنية التي من الممكن أن تلحق بإسرائيل إثر وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري، مما يبيح الدماء والممتلكات الفلسطينية.

وترى تقارير حقوقية أن حكومة الاحتلال تسعى في ظل الضغط الهائل على الجيش والشرطة إلى تقليل العبء عن المنظومة العسكرية عبر تجنيد غير رسمي للمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ يمنحهم حرية الحركة بحماية أمنية تحت غطاء حكومي مع حصانة تبعدهم عن أي مساءلة قانونية.

وأكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسليم أن "عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومية إسرائيلية تسمح به القوات الرسمية للدولة، وتتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من إستراتيجية نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الساعي إلى توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

ويتابع المركز في ملف تحت مسمى "عنف المستوطنين يساوي عنف الدولة" أن حكومة الاحتلال عمدت مع تصاعد الضغط السياسي والعسكري عليها، إلى تحويل المستوطنين شيئا فشيئا إلى ذراع أمني ردعي ضد الفلسطينيين، وكجزء من قوة عسكرية مكملة للجيش، وعمودا فقريا لمنظومة القمع في الضفة الغربية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة هآرتس أن الأمور الرسمية المتعلقة بالمستوطنات أصبحت في أيدي المستوطنين بشكل كامل تقريبا، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عهد بصلاحيات واسعة النطاق للوزير سموتريتش، لذا فهو يتمتع بنفوذ كبير على الحياة اليومية للمستوطنين والفلسطينيين على حد سواء.

وعين سموتريتش بدوره حليفه المقرب، يهودا إلياهو، لقيادة إدارة المستوطنات التي تم تشكيلها حديثًا، بالإضافة لتعيين المستوطن المتطرف هيليل روث، نائبًا لرئيس الإدارة المدنية، والذي عدته الصحيفة مؤشرا صارخا على الضم الفعلي ونقل السلطات من الجيش إلى سلطة المستوطنين.

واعتبر تقرير الصحيفة أن القرار ليس مجرد استجابة ظرفية، بل يمثل جزءا من سياسة ممنهجة سبقتها سلسلة من الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها إسرائيل للمستوطنين.

وظهر ذلك من خلال تسليح المستوطنين بشكل علني وتدريبهم، وازداد ذلك بعد إطلاق بن غفير نهاية العام الماضي حملة لتسليحهم، بدعوى توفير الحماية لهم من الهجمات الفلسطينية.

كما ظهر من خلال سياسة التغاضي عن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، فيتم إشراكهم في مهام تتراوح بين حماية المستوطنات إلى تنفيذ اعتداءات على القرى الفلسطينية المجاورة.

وفي سياق أوسع، يعكس هذا النهج بعدا عنصريا ضد الفلسطينيين، فمن خلاله يتمتع المستوطنون بحماية قانونية وأمنية كاملة، بينما يُعامل الفلسطينيون بأنهم تهديد أمني دائم، ويقول سموتريتش في رده على القرار، إن كاتس "ألغى التمييز طويل الأمد ضد المستوطنين، ووضع حدا للظلم الذي يأتي فيه المستوطنون في المرتبة الثانية".

وهكذا يتم إلغاء الاعتقال الإداري، الذي يُستخدم بشكل واسع ضد الفلسطينيين حتى في حالات الشكوك غير المثبتة، عندما يتعلق الأمر بالمستوطنين، وهذا التمييز ووصف الفلسطيني بمواطن من الطبقة الثانية يكشف عن واقع الفصل العنصري الذي تديره إسرائيل في الضفة الغربية، حيث تُمارس سياسات ازدواجية تمنح المستوطنين امتيازات على حساب حقوق الفلسطينيين.

ويصف المحامي مايكل سفارد، المستشار القانوني لمنظمة "يش دين" التطوعية لحقوق الإنسان لصحيفة هآرتس قرار كاتس بأنه "أحد أعمال الفصل العنصري"، وأنه يشعر بالخجل من سياسة تنطوي بالكامل على التمييز لصالح أولئك الذين كانت أمهاتهم يهوديات.

وأكد سفارد أن القرار لا يمثل سياسة عنصرية فحسب، بل ينطوي أيضا على سياسة غير صالحة من وجهة نظر إدارية، فيجب أن يكون "الاعتقال الإداري نتاجا لاعتبارات فردية يتم إجراؤها فيما يتصل بالخطر الذي يشكله شخص معين، والسياسة التي تقرر بشكل شامل استخدامها أو عدم استخدامها على أساس هوية الشخص تمنع هذا الاعتبار وتقدم عاملا خارجيا".

ووفقا للبروفيسور باراك ميدينا من الجامعة العبرية فإن المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت بالتمييز، فعلى سبيل المثال تتبع إسرائيل سياسة هدم المنازل عندما يتعلق الأمر بمنازل الفلسطينيين، وتمتنع تماما عن هدم منازل الإرهابيين اليهود.

وأضاف: "لقد رفضت المحكمة، الالتماسات ضد هذه السياسة التمييزية، على أساس أن هدم المنزل ليس عقابا بل وسيلة لردع الآخرين عن ارتكاب عمل إرهابي، وعندما يتعلق الأمر باليهود، هناك قدر كاف من الردع بسبب حقيقة أن المجتمع الذي يعيش فيه المهاجم المحتمل لا يشجع الإرهاب".

وفي تعليقه على القرار، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي إيزنكوت من أن هذه الخطوة ستدفع باتجاه تصعيد خطير في الضفة الغربية سيدفعون ثمنه جميعا.

وقال إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" كان يرفع تقارير للجيش فيما يخص اعتقال المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين سابقا، أما بعد هذا القرار فكل مستوطن حر في تصرفه مع كل ما هو فلسطيني.

ولم تردع العقوبات الدولية إسرائيل لمنع المستوطنين من تنفيذ عمليات العنف ضد الفلسطينيين، بل جعلت منهم أكثر إصرارا على فتح جبهة لتدارك الوضع في الضفة الغربية، في ظل انشغال الجيش في الحرب على غزة في الجنوب ولبنان في الشمال.

فلقد سجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر/تشرين الأول و4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

لذا، فإن القرار حول الضفة إلى مسرح لتصعيد غير مسبوق، تفرط فيه إسرائيل في استخدام القوة سواء عبر الجيش أو عبر مستوطنين مسلحين دعمتهم الحكومة في السابق أمنيا والآن تدعمهم أمنيا وقضائيا.

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