سمك الثلوج يصل 40 سم في بورصة التركية

شهدت مدينة بورصة أول تساقط للثلج في تركيا، واستمر هطول الثلج طوال الليل في منطقة أولوداغ، ومع تساقط الثلوج على شكل عاصفة ثلجية مع تأثير الرياح من وقت لآخر، وصلت سماكة الثلوج إلى 40 سنتيمترًا.

وقبل هطول الثلج كانت هناك رياح جنوبية وأمطار، واستمر تأثير الثلوج بشكل متقطع طوال الليل في المناطق ذات الارتفاعات العالية.



واعتبارًا من ساعات الصباح، استُبدلت الثلوج بالأمطار في وسط المدينة، في حين استمر تأثيرها بشكل متقطع في المناطق المرتفعة والأحياء الجبلية.



وفي أولوداغ، حيث سقط أول تساقط للثلوج في الموسم في 17 أكتوبر، استمر تساقط الثلوج الكثيف الذي بدأ صباح أمس في أولوداغ اليوم.



وبينما اكتست المسارات في منطقة الفنادق باللون الأبيض، واجه السائقون صعوبة في طريق أولوداغ. في أولوداغ، حيث تم قياس سماكة الثلوج بـ 40 سنتيمترًا، وسُجلت أعلى درجة حرارة 5 درجات تحت الصفر وأدناها 9 درجات تحت الصفر.



وبحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية فإن تساقط الثلوج في أولوداغ سيستمر حتى ساعات الليل. اعتبارًا من الغد، سيسود طقس غائم جزئيًا في أولوداغ. من غير المتوقع تساقط الثلوج في أولوداغ خلال الأسبوع.