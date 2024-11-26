سمك الثلوج يصل 40 سم في بورصة التركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت مدينة بورصة أول تساقط للثلج في تركيا، واستمر هطول الثلج طوال الليل في منطقة أولوداغ، ومع تساقط الثلوج على شكل عاصفة ثلجية مع تأثير الرياح من وقت لآخر، وصلت سماكة الثلوج إلى 40 سنتيمترًا.
وقبل هطول الثلج كانت هناك رياح جنوبية وأمطار، واستمر تأثير الثلوج بشكل متقطع طوال الليل في المناطق ذات الارتفاعات العالية.
واعتبارًا من ساعات الصباح، استُبدلت الثلوج بالأمطار في وسط المدينة، في حين استمر تأثيرها بشكل متقطع في المناطق المرتفعة والأحياء الجبلية.
وفي أولوداغ، حيث سقط أول تساقط للثلوج في الموسم في 17 أكتوبر، استمر تساقط الثلوج الكثيف الذي بدأ صباح أمس في أولوداغ اليوم.
وبينما اكتست المسارات في منطقة الفنادق باللون الأبيض، واجه السائقون صعوبة في طريق أولوداغ. في أولوداغ، حيث تم قياس سماكة الثلوج بـ 40 سنتيمترًا، وسُجلت أعلى درجة حرارة 5 درجات تحت الصفر وأدناها 9 درجات تحت الصفر.
وبحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية فإن تساقط الثلوج في أولوداغ سيستمر حتى ساعات الليل. اعتبارًا من الغد، سيسود طقس غائم جزئيًا في أولوداغ. من غير المتوقع تساقط الثلوج في أولوداغ خلال الأسبوع.
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