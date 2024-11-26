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جيش الاحتلال يصعّد في لبنان قبل إعلان وقف إطلاق النار

11/26/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يصعّد الضغط على لبنان قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار.


وأوضحت أن الجيش يهاجم في لبنان "أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية".

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