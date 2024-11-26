جيش الاحتلال يصعّد في لبنان قبل إعلان وقف إطلاق النار

جيش الاحتلال يصعّد في لبنان قبل إعلان وقف إطلاق النار
التاريخ
11/26/2024 2:37:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يصعّد الضغط على لبنان قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار.
وأوضحت أن الجيش يهاجم في لبنان "أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية".
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