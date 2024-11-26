نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف مساء الثلاثاء، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان "فصل الساحات وعزل حماس".

وتابع: "ان اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن، ونحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".

من جهته، قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا.

وقال : "نشكك بالتزام نتنياهو الذي عودنا على الخداع ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق."