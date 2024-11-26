نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان.
وأضاف نتنياهو مساء الثلاثاء، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان "فصل الساحات وعزل حماس".
وتابع: "ان اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن، ونحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".
من جهته، قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا.
وقال : "نشكك بالتزام نتنياهو الذي عودنا على الخداع ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق."
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